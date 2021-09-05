В Астраханской области пропали семь туристов из Волгограда

Астраханские спасатели начали поиск семи человек, с которыми родственники потеряли связь, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Туристы отправились на катере "Корвет-750-А" из Волгограда в Махачкалу. Им предстояло пройти сначала по Волге, а потом по Каспийскому морю. При этом они не зарегистрировались в территориальных органах МЧС в качестве туристической группы.

31 августа путешественники находились на 137-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Последний сеанс связи с родственниками состоялся утром 3 сентября по спутниковому телефону.

Местонахождение плавсредства и людей неизвестно. Информацию передали в Администрацию морских портов Каспийского моря для координации поисков. Ситуация находится на контроле областного управления МЧС.