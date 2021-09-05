На гастроли в Петербург приедет театр имени Островского из Костромы

С 7 по 9 сентября в Петербурге пройдут гастроли Костромского государственного драматического театра им. А.Н. Островского, одного из старейших театров России. Коллектив привезет постановки Елены Сафоновой "Капитанская дочка" и "Женитьба Белугина", а также детский спектакль "#корней_чуковина" Александра Кирпичева (рекомендуется зрителям старше 10 лет).

Как сообщает пресс-служба Костромского театра, с момента основания в 1808 году и по сей день классика составляет основу репертуара труппы.

В 1854 году на его сцене состоялась первая премьера пьесы Александра Островского "Не в свои сани не садись". И с тех пор не было ни одного сезона, чтобы в афише не появлялись новые названия пьес классика национального русского театра. В 1923 году театр получил имя А.Н. Островского. Здесь поставлены все его пьесы. Драматург часто бывал в Костроме (неподалеку находится его поместье Щелыково), бывал в театре на спектаклях и репетициях. Первые произведения молодого, еще мало знакомого публике писателя были поставлены именно на костромской сцене. Гастроли пройдут на сцене театра Комедии им. Н.П. Акимова.