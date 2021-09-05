Санкт-Петербург отметил 80-летие Довлатова

Сразу два памятника фокстерьеру Глаше - любимой собаке Сергея Довлатова - открылись в Санкт-Петербурге во время масштабного фестиваля "День Д", приуроченного к Дню рождения писателя, - третьего сентября ему исполнилось бы 80 лет. С пятницы по воскресенье на различных площадках города прошло более 50 мероприятий, связанных с именем Довлатова.

Фестиваль памяти писателя стал знаковой городской традицией, и в этом году он прошел в пятый раз. Что касается увековечивания Глаши, то ее изображение сделано из металла. Причем металлических Глаш две: одна обрела место рядом с памятником писателю, вторая - в сквере его имени. Есть и третье изображение фокстерьера - макет из картона. Его поместили в ставшую легендой комнату Довлатова в коммунальной квартире в доме по улице Рубинштейна.

В эти дни проходили многочисленные экскурсии по местам, связанным с именем Довлатова. В том числе в упомянутую квартиру на улице Рубинштейна, которая, как и во времена писателя, все такая же коммунальная и многонаселенная. Сегодня в ней проживают шесть семей. Превратить ее в полноценный музей Довлатова пока не удается: нужно выкупать площадь у обитателей квартиры, а примерная цена на нее - 50 миллионов рублей. Так что пока почитатели Довлатова арендовали комнату писателя, создав в ней неофициальный музей советского быта. Зато музей писателя появился в Пушкинских Горах, где почитатели Довлатова выкупили небольшой деревенский дом, в котором жил писатель во времена работы экскурсоводом.

К юбилею писателя город подготовил специальную программу театральных постановок, выставок, лекций, концертов. Три дня в центре города, на Дворцовом и Адмиралтейской набережных можно было слушать произведения Сергея Довлатова (они транслировались с помощью системы распределительного звука). Причем читали их знаменитости. Так, например, сборник рассказов "Чемодан" читал Максим Виторган, а "Соло на IBM" - Ефим Шифрин. А самым зрелищным мероприятием "Дня Д" стали "Поющие мосты": в ночь с пятницы на субботу Дворцовый мост развели под "саундтрек Довлатова" - джазовые композиции 1960-1970-х годов в симфонической версии...