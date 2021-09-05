В Абхазии обнаружили тело утонувшего российского туриста

В Абхазии обнаружили тело 48-летнего российского туриста, утонувшего в Черном море у побережья Гагры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Накануне, в 16 часов 07 минут, было обнаружено тело жителя города Выкса Нижегородской области, утонувшего в акватории города Гагра, - рассказали в ведомстве. - Тело погибшего доставлено в морг Гагрской районной больницы".

По словам очевидцев, поздно вечером 2 сентября мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, пошел купаться в штормящем море. Сигнал о происшествии поступил на путь дежурного в 22 часа 19 минут. Однако сильный ветер и высокие волны серьезно осложнили работу спасателей в зоне поиска.

Кстати

Сезон купания в Абхазии будет закрыт 28 сентября. К такому совместному решению пришли руководители Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА, экологического ведомства, а также главы всех районов республики. Основным причинами стали природные факторы: понижение температуры морской воды, увеличение периодов штормов, высота волн и, связанные с этим, риски при купании в море.