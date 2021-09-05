В Анапе подтопления вызвали нашествие комаров

Жители города-курорта Анапа пожаловались на небывалые полчища комаров, которые возникли после июльских подтоплений. Популяция насекомых сократится к зимнему сезону, сообщил ТАСС доцент кафедры зоологии Кубанского государственного университета Владимир Гладун.

- В связи с тем, что в Анапе были сильные подтопления, возникло много временных водоемов и поэтому комарам есть где развиваться и размножаться. В среднем, комары при высоких температурах могут жить около 1,5 месяцев. Их численность спадет с наступлением холодов, многие погибнут, - рассказал Владимир Гладун.

Ранее жители в соцсетях поделились видео, запечатлевшие тучи комаров над пляжами и кафе. Берега мелких водоемов усеяны ковром этих жалящих насекомых. Для решения проблемы специалисты коммунальных служб обследовали территории определили масштабы работ - необходимо провести как минимум две обработки дезинфицирующими средствами.