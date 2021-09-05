В Астраханской области пропала группа из семи туристов

Астраханские спасатели ведут поиск семи человек, с которыми потеряли связь родственники. Они отправились из Волгограда в Махачкалу на катере "Корвет-750-А" и сначала планировали пройти по Волге, а потом по Каспийскому морю. При этом в территориальных органах МЧС в качестве туристической группы путешественники не зарегистрировались.

31 августа они находились на 137-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Это зафиксировали пограничники. А в последний раз с родственниками туристы связались по спутниковому телефону утром третьего сентября. Сегодня местонахождение катера и людей неизвестно. При этом появилась информация, что на нем могли плыть четверо взрослых и трое детей.

В начале сентября в Астраханской области была достаточно хорошая погода без сильного ветра. Кроме того, согласно данным Единой системы информации об обстановке в Мировом океане, высота волн в Каспийском море обычно не превышает двух метров. В средней и южной части водоема вполне могут быть и шестиметровые волны. Но маршрут волгоградского катера, если он успел выйти в море, пролегал в северной части.

Это судно относится к классу круизных катеров. Перегруза не было, так как вместимость "Корвета" - восемь человек. Информация о пропавших туристах передана в Администрацию морских портов Каспийского моря для координации поисков. Ситуация находится на контроле областного управления МЧС.