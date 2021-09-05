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05.09.2021 10:39
Рубрика: Власть

Регионы получат допфинансирование на строительство интернатов для инвалидов

Текст: Владимир Кузьмин

В 2021 году отдельные регионы получат дополнительное финансирование на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Премьер-министр Михаил Мишустин учел обращения губернаторов и перераспределил средства, предусмотренные в бюджете на мероприятия для создания комфортных условий в сфере социального обслуживания.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Курская область получит еще 40,7 миллиона рублей на создание дома-интерната на 100 мест. Более 74,2 миллиона помогут Ульяновской области завершить строительство нового корпуса интерната на год раньше запланированного срока - в 2022 году. Красноярскому краю направят 127,7 миллиона рублей на жилой корпус на 100 мест для дома-интерната в Красноярске.

На следующие два года также предусмотрено дополнительное финансирование под начало строительства зданий, по которым уже утверждена проектная документация. Речь о 620,5 миллиона рублей для Башкирии, 672 миллионах для Мордовии, 350 миллионах для Хакасии и 260 миллионах рублей для Астраханской области.

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