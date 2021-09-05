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05.09.2021 18:12
Рубрика: В мире

Роботы будут охранять общественный порядок в Сингапуре

Текст: Константин Волков
В Сингапуре начался эксперимент по применению роботов для контроля за общественным порядком. Четырехколесные аппараты "Хавьер", оснащенные всевозможными камерами и датчиками, в течение трех недель будут патрулировать центральный район Toa Payoh Central. Главная их задача - находить незаконных торговцев, людей, курящих в неположенных местах, водителей скутеров и мотоциклов, едущих по пешеходным дорожкам, а также скопления людей, нарушающих антиковидные предписания.

Во время эксперимента, подчеркивают власти Сингапура, "Хавьер" станет "информировать, а не принуждать". Сможет ли он "принуждать" прекратить нарушать порядок после испытательного срока - неясно. Hобот размером с небольшой холодильник подъезжает к нарушителю и через динамик напоминает ему, что тот нарушает закон. Роботы "Хавьер" передвигаются со скоростью 5 км/ч и способны избегать препятствий, разворачиваясь почти на месте. Одной зарядки батарей хватает примерно на пять часов работы.

Робот размером с небольшой холодильник подъезжает к нарушителю и через динамик напоминает ему, что тот нарушает закон
Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Маршрут движения робота выстраивается заранее контрольным центром. Там же находятся операторы, которым робот пересылает в режиме реального времени изображения с видеокамер и других датчиков. Главная цель запуска таких аппаратов, как заявили разработчики, - снять с полиции часть нагрузки по патрулированию улиц и профилактике правонарушений.

Сингапур уже использовал роботов для слежения за порядком. В мае 2020 года в части города-государства, где компактно живут иностранные рабочие, вышли два полицейских робота "Матар", они следили за соблюдением изоляции и социальной дистанции.

А как у нас?

Юрий Жданов, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-майор:

- Не каждый город подходит на роль первого умного города. Сингапур город-государство - всего 42 км в длину и 23 км в ширину. Им многие десятилетия управляет одна семья. Я много раз бывал в Сингапуре, лично был знаком с Ли Куан Ю, сейчас там управляет его сын. И им действительно удалось реализовать амбициозную программу, переносящую город и его жителей в цифровую эпоху. Высокоскоростной доступ к интернету здесь уже имеет каждый дом. Правительство превращает город в полигон для тестирования, в том числе таких разработок, как эти роботы. Сингапур всегда был передовым практически во всем, что касается инноваций, это и беспилотные автомобили, и автобусы.

Перспектива введения таких роботов в России пока преждевременна и иллюзорна. Власти Москвы в ближайшее время вложат еще 130 млн руб. на доработку системы распознавания лиц, которую используют полицейские. В будущем с помощью видеокамер и нейросетей смогут находить преступников, вычислять их маршруты передвижения и сообщников. Система также будет видеть людей, которые часто приходят на места совершения преступлений.

МВД России также активно развивает собственную цифровизацию, где через машинное обучение будут раскрываться серийные преступления, определяя почерк одного преступника в разных делах.

Сингапурский робот для нас дорог, а постоянно увеличивающееся число камер снижает их себестоимость. Об этом надо подумать лет через 5-7.

Подготовил Иван Петров

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур

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