Россияне увлеклись коллективными инвестициями

Новости

Появились данные о состоянии матери и ребенка, сбитых "КамАЗом" в Москве 19:51
В Москве грузовик сбил женщину с младенцем 19:15
Можно ли в супермаркете съесть еще не купленный продукт 19:02
Мурашко призвал G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации 18:45
Назван эффективный способ похудеть с помощью тарелки 18:20
Хет-трик Бэйла принес Уэльсу победу над Беларусью в матче в Казани 18:13
В Москве за 2 месяца скрытые патрули выявили более 120 пьяных водителей 18:09
Актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую клинику 17:33
Лидер путчистов в Гвинее подтвердил захват президента 17:32
Ученые оценили исследование об эффективности яда гадюк против COVID-19 17:14
Умер актер из бразильской "мыльной оперы" "Клон" Сержиу Мамберти 17:14
Умер сыгравший клоуна Рональда Макдональда актер Уиллард Скотт 16:54
Вышел трейлер российской драмы про 14-летнюю мать-одиночку "Ничья" 16:48
Умер старейший африканский комик Леонар Грогюэ 16:39
Звезда "Сватов" Федор Добронравов рассказал о перенесенном инсульте 16:34
Умер актер из "Санта-Барбары" Игорь Сампайу 16:26
Появилось видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой 16:19
Британские спецназовцы притворились женщинами и сбежали от талибов 16:08
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать свои дома 16:00
В Кремле назвали угрозой готовность США обсуждать стремление Украины в НАТО 15:38
Эксперт рассказала, чем можно заразиться через смартфон 15:30
Выходец из Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине 14:57
Песков: Развитие Дальнего Востока останется приоритетом для властей РФ 14:56
Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского 14:44
Египет закачал ядовитый газ в тоннель под границей с сектором Газа 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 19:42
Рубрика: Экономика

Россияне увлеклись коллективными инвестициями

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Доля продаж продуктов коллективных инвестиций - паевые инвестфонды (ПИФы) и стратегии доверительного управления - через банки с начала года выросла с 7% до более чем 30%. Такие расчеты "Российской газете" предоставили в "БКС Мир инвестиций" на основе данных 29 банков-партнеров. В кредитных организациях, входящих в топ-40 по активам, подтверждают тенденцию.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает доверительное управление и ПИФы оптимальной точкой входа на фондовый рынок для начинающего инвестора.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Объем незаконной обналички по исполнительным документам вырос на 60%

"Вкладчиков привлекает повышенная доходность фондового рынка, а ПИФы и стратегии доверительного управления - это один из наиболее безопасных вариантов для новичков, поскольку средства управляются профессионалами, а рынок коллективных инвестиций четко регулируется. На фондовом рынке далеко не каждый инвестор может разобраться самостоятельно", - рассказывает заместитель президента - председателя правления "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.

19 процентов составляет в последнее время среднегодовая доходность по российским акциям

Доходность по вкладам заранее ограничена фиксированной ставкой, которая сейчас невысока. Максимальная ставка топ-10 розничных банков по вкладам во второй декаде августа составила 6,1% годовых. Потенциал фондового рынка, по сути, не ограничен. В зависимости от конъюнктуры некоторые фонды могут показывать доходность и более 100% годовых.

"Мы видим тренд на повышение объема продаж продуктов коллективных инвестиций, - указали в пресс-службе Хоум Кредит Банка. - Это может быть связано и с общим повышением интереса розничных клиентов к фондовому рынку, и с интересом части клиентов к переходу от самостоятельной торговли к передаче средств в управление профессионалов".

Лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин отметил, что у клиентов сохраняется спрос на более доходные инструменты сбережений, чем банковские вклады.

В Банке России считают доверительное управление и ПИФы подходящими для начинающих инвесторов

По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), число владельцев паев за первое полугодие выросло на 74%, на рынок пришли около 1,9 млн новых клиентов. Стоимость активов прибавила более 20%.

Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского
МИД: В Москве нет конкретики о возможной встрече G7 по Афганистану
В Гвинее предпринята попытка государственного переворота
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии