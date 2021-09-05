Россияне увлеклись коллективными инвестициями

Доля продаж продуктов коллективных инвестиций - паевые инвестфонды (ПИФы) и стратегии доверительного управления - через банки с начала года выросла с 7% до более чем 30%. Такие расчеты "Российской газете" предоставили в "БКС Мир инвестиций" на основе данных 29 банков-партнеров. В кредитных организациях, входящих в топ-40 по активам, подтверждают тенденцию.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает доверительное управление и ПИФы оптимальной точкой входа на фондовый рынок для начинающего инвестора.

"Вкладчиков привлекает повышенная доходность фондового рынка, а ПИФы и стратегии доверительного управления - это один из наиболее безопасных вариантов для новичков, поскольку средства управляются профессионалами, а рынок коллективных инвестиций четко регулируется. На фондовом рынке далеко не каждый инвестор может разобраться самостоятельно", - рассказывает заместитель президента - председателя правления "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.

19 процентов составляет в последнее время среднегодовая доходность по российским акциям

Доходность по вкладам заранее ограничена фиксированной ставкой, которая сейчас невысока. Максимальная ставка топ-10 розничных банков по вкладам во второй декаде августа составила 6,1% годовых. Потенциал фондового рынка, по сути, не ограничен. В зависимости от конъюнктуры некоторые фонды могут показывать доходность и более 100% годовых.

"Мы видим тренд на повышение объема продаж продуктов коллективных инвестиций, - указали в пресс-службе Хоум Кредит Банка. - Это может быть связано и с общим повышением интереса розничных клиентов к фондовому рынку, и с интересом части клиентов к переходу от самостоятельной торговли к передаче средств в управление профессионалов".

Лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин отметил, что у клиентов сохраняется спрос на более доходные инструменты сбережений, чем банковские вклады.

В Банке России считают доверительное управление и ПИФы подходящими для начинающих инвесторов

По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), число владельцев паев за первое полугодие выросло на 74%, на рынок пришли около 1,9 млн новых клиентов. Стоимость активов прибавила более 20%.