Русская церковь направила 30,4 миллиона рублей на продукты нуждающимся

30, 4 миллиона рублей направила Русская православная церковь с июня 2020 года на продукты нуждающимся. Помощь оказывалась в 80 епархиях России, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Филиппин и в Восточного Тимора.

- Для помощи нуждающимся людям в период пандемии Синодальный отдел по благотворительности организовал сбор средств на продукты, - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Василия Рулинского.

Он уточнил, что по благословению патриарха Московская патриархия направила 86 миллионов рублей церковным центрам гуманитарной помощи и приютам для мам - на текущую деятельность и продукты для нуждающихся.

При этом в 35 городах были организованы специальные выездных центры гуманитарной помощи с тем, чтобы можно было помочь людям, живущим в самых отдаленных населенных пунктах.