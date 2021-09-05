Синоптики прогнозируют заморозки и снег в Центральной России

В ночь на понедельник в Центральной России ожидаются заморозки, а в отдельных районах может пойти снег, сообщили в центре погоды "Фобос".

В Москве понедельник будет самым холодным днем предстоящей недели - воздух прогреется до 8-10 градусов днем, а ночные температуры ожидаются в диапазоне 2-4 градуса. При этом из-за ветра и высокой влажности по ощущениям будет казаться, что на улице еще холоднее.

"По сути, это многолетние показатели, характерные для 11 октября - погода отправила нас в климатическое будущее более чем на месяц вперед", - говорится в сообщении.

В отдельных районах Подмосковья, Ленинградской, Вологодской, Псковской, Ярославской, Тверской, Новгородской, Смоленской, Костромской, Брянской, Тульской, Калужской и Орловской областей температура воздуха может опускаться до нуля.

Русский Север ждут не только заморозки, но и дожди с мокрым снегом. Местами возможен снег в Коми, Мурманской и Архангельской областях, а также на северо-востоке Пермского края. В горах Полярного Урала уже сформируется неустойчивый снежный покров.