Социал-демократы ушли в отрыв от партии Меркель за три недели до выборов

Правящий в Германии союз ХДС/ХСС продолжает терять очки, проигрывая своим младшим партнерам по коалиции - социал-демократам, которые за три недели до выборов в бундестаг вырвались в лидеры гонки с большим отрывом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного к 5 сентября институтом Insa для рубрики "Воскресный тренд" газеты Bild am Sonntag.

По сравнению с прошлой неделей Социал-демократическая партия Германии, которую на выборы ведет министр финансов Олаф Шольц, прибавила еще один процентный пункт, получив поддержку 25 процентов опрошенных. Так что она продолжает лидировать в гонке, причем все уверенней. А вот Христианско-демократический союз вместе с "сестринским" баварским Христианско-социальным союзом снова обновил исторический минимум, на этот раз скатившись до 20 процентов. Одно очко потеряли "Зеленые" - сейчас у них 16 процентов. За ними следуют либералы из Свободной демократической партии со стабильными 13 процентами. Крайние партии по обеим сторонам идейного спектра - "Альтернатива для Германии" и "Левые" улучшили свои результаты на один процент каждая - до 12 и 7 процентов соответственно.

Главе предвыборного списка консерваторов, лидеру ХДС Армину Лашету пока не удается выйти из политического пике, несмотря на все усилия. Накануне он презентовал в Берлине свою "команду будущего" из восьми единомышленников, представляющих все течения внутри союза - консервативное, либеральное и христианско-социальное. Разумеется, женщин и мужчин в группе поддержки оказалось поровну - СМИ не могли не обратить внимание на столь явную демонстрацию гендерного паритета. Среди тех, кто в оставшиеся до выборов дни будет агитировать за Лашета, оказался музыкальный продюсер Джо Чилао - уроженец Бонна из семьи танзанийских дипломатов, который, как говорится на его сайте, отвечает за "продвижение артистов африканского происхождения в культурном пространстве Германии и Европы". В субботу же 60-летний Лашет пытался заработать политические очки среди молодежных активистов ХДС на мероприятии в Гамбурге, куда был приглашен хорошо известный немцам спортсмен, а ныне мэр Киева Виталий Кличко, специально прилетевший агитировать за партию Меркель."Наконец-то Украина вмешивается в предвыборную кампанию Германии", - шутили пользователи в соцсетях.

Как отмечает европейский журнал Politico, еще в середине июля, когда ХДС/ХСС лидировали с 29 процентами, эксперты рассуждали лишь о том, хватит ли им голосов для двухпартийной коалиции с "Зелеными" или же для стабильного большинства придется привлекать еще и либералов. Сейчас под вопросом оказалось само участие христианских демократов в новом правительстве. Из-за оплошностей, стратегических просчетов, да и просто банального невезения Армин Лашет за эти недели растерял примерно треть сторонников - как раз тех, кто готов был готов отдать свои голоса союзу только из-за Меркель. Но теперь она уходит, и ее "личный" электорат тоже начинает разбегаться. "Меркель удавалось заручиться поддержкой этих людей без того, чтобы они по-настоящему приняли идеологию партии", - считает глава INSA Герман Бинкерт.

Зато социал-демократы, которые, казалось, давно утратили статус по-настоящему "народной партии" и последние два срока Меркель оставались в тени ХДС/ХСС, вдруг резко пошли вперед. С середины июля, когда началось падение консерваторов, СДПГ, наоборот, прибавила 8-9 процентов. Все наблюдатели сходятся в том, что секрет в удачном выборе главы предвыборного списка социал-демократов, который пал на главу минфина Шольца (а ведь он даже не председатель партии!).

"Во времена нестабильности во всем мире СДПГ, старейшая партия Германии, представляет собой нечто вроде защитного покрывала для избирателей, скептически настроенных по поводу передачи власти как Лашету, приземленному премьеру крупнейшей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, так и неопытному кандидату от "Зеленых" Анналене Бербок... Что все это значит? Германия впервые с 1950-х годов движется к созданию трехсторонней коалиции - если настроения снова избирателей резко не поменяются", - отмечает издание. Впрочем, немецкие эксперты не устают повторять: результаты опросов отражают сиюминутные настроения избирателей и никогда не могут служить прогнозом выборов, которые всегда могут преподнести сюрпризы.