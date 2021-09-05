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05.09.2021 22:16
Рубрика: Власть

СПЧ готовит "Цифровой кодекс прав человека"

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Цифровизация жизни несет пользу, считают 72% россиян. Но темпы внедрения "цифры" считают поспешными 64%, 57% убеждены, что "цифра" нарушает права человека, а 42% высказались против составления социального рейтинга граждан. Таковы итоги исследования НИУ ВШЭ, проведенного по просьбе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Один из ключевых выводов - опережающие темпы внедрения "цифры" давят на общество, увеличивая статистику киберпреступлений. За последние пять лет число "цифровых" преступлений выросло в 25 раз. При этом до 75% мошеннических цифровых схем не будут раскрыты, так как на это нет средств, навыков и пока специалистов.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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- В СПЧ не мракобесы, и мы не против "цифры", - говорит глава СПЧ Валерий Фадеев, - но ревизии прав человека в эпоху "цифры" не будет. Мы выполняем поручение президента страны: разрабатываем цифровой кодекс прав человека и внесем его в виде поправок в закон. Наша задача - снять риски цифровизации и защитить права людей.

В ряду глобально нарушаемых "цифрой" прав человека Фадеев назвал утечку персональных данных, сбои в технологии распознавания лиц камерами наблюдения, произвольное введение частными компаниями социальных рейтингов, угрозу отказа от очного образования в пользу дистанционного и агрессию в интернете. Среди рисков - отказ от бумажного документооборота в пользу электронного, который может вести к слежке за людьми, утере или подделке электронных документов. Итоги опроса НИУ ВШЭ вместе с "Цифровым кодексом прав человека", он ожидается в конце осени, лягут на стол президента.

В ряду правил цифровой гигиены, которую намерен ввести "Цифровой кодекс прав человека", - юридическая ответственность за достоверность информации или ее фейковость должна возлагаться не только на их носителей, но и на посредников - поисковые системы.

- Концепцию и "дорожную карту" кодекса дописываем, - говорит член СПЧ Игорь Ашманов. - Думаю, в виде поправок в закон кодекс войдет в правовое поле законодательства. Ведь вопрос укрепления цифрового суверенитета государства и личности стоит остро.

За последние пять лет число киберпреступлений выросло в 25 раз

Ашманов привел пример. Волна мошенничества с утечкой персональных данных не привела к тому, чтобы кто-то ответил на нарушение прав граждан. "Если не менять закон, будет еще хуже с биометрией и электронным документооборотом, - считает он. - Уже есть примеры поддельных "цифровых" торгов участками земли на Юге, где все было сделано "электронно". Надо снизить или даже приостановить темпы цифровизации с тем, чтобы они не опережали закон. Иначе получим рост уязвимости общества от шквала цифровой криминогенности и коррупции".

Власть Право Права человека Президент Совет по правам человека

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