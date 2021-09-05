Страховщики назвали самый опасный вид общественного транспорта

Опаснее всего быть пассажиром микроавтобуса, выяснили эксперты "Росгосстраха", проанализировав страховые выплаты в 2021 году.

Как выяснилось, аварии с городскими маршрутками случаются чаще, но пассажиры пригородных в результате ДТП получают более тяжелые травмы.

Так, в этом году было 25 обращений по авариям городских маршруток, по которым пассажирам выплатили более 4,5 миллиона рублей. Самыми распространенными травмами стали ушибы мягких тканей, сотрясение мозга, переломы ребер, носа, лучевой кости, лодыжек.

При этом по пригородным маршрутам с начала года было 19 обращений, в 11 случаях погибли люди. Повреждения, полученные пассажирами, нередко оказывались более тяжелыми: переломы костей черепа, конечностей, сочетанные травмы.

"Более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров обусловлены тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, там чаще случаются столкновения автобусов и "маршруток" с грузовыми автомобилями, съезды в кювет и опрокидывания", - рассказал глава отдела выплат по обязательным видам страхования блока "Урегулирование убытков" ПАО СК "Росгосстрах" Андрей Кривенышев в беседе с РИА Новости.