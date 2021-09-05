Новости

Синоптики рассказали, будет ли в Москве бабье лето 10:47
Регионы получат допфинансирование на строительство интернатов для инвалидов 10:39
Генсек НАТО считает угрозой альянсу создание армии ЕС 10:26
На гастроли в Петербург приедет театр имени Островского из Костромы 10:09
Эксперт прогнозирует существенный рост биткоина до конца года 10:02
В ПФР напомнили льготникам о праве на денежную выплату 09:48
Страховщики назвали самый опасный вид общественного транспорта 09:22
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США 08:51
Финансист назвал самые опасные способы инвестирования 08:40
Брансон победил Тилла на UFC Fight Night 191 08:35
Терапевт Драпкина назвала нетипичные признаки сердечных заболеваний 08:11
Павлюченкова вышла в четвертый круг US Open, Карацев проиграл 08:05
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с кешбэком 07:55
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей 07:40
МИД Японии: Россию и Китай ждут на встрече G7 по Афганистану 07:32
МВД обнародовало статистику по погибшим в ДТП с электросамокатами 06:50
Почти 200 беженцев из Афганистана тщательно проверят в США 06:15
В Мордовии может появиться особая экономическая зона 06:10
В Японии на режиссера Такэси Китано напал мужчина с ножом и киркой 05:21
Генсек НАТО оценил роль РФ и КНР в борьбе с терроризмом в Афганистане 04:55
Вильфанд назвал регионы с самой высокой температурой воздуха 04:06
Летевшую из Москвы в Анталью пассажирку сняли с рейса из-за маски 03:56
Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину 03:23
Восемь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Египте 02:40
Основатель Telegram Дуров назвал контент Netflix и TikTok липкой грязью 02:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 09:22
Рубрика: Экономика

Страховщики назвали самый опасный вид общественного транспорта

Текст: Евгения Думанская

Опаснее всего быть пассажиром микроавтобуса, выяснили эксперты "Росгосстраха", проанализировав страховые выплаты в 2021 году.

Фото: iStock
Появилась новая схема обмана россиян, оформляющих страховки на машины

Как выяснилось, аварии с городскими маршрутками случаются чаще, но пассажиры пригородных в результате ДТП получают более тяжелые травмы.

Так, в этом году было 25 обращений по авариям городских маршруток, по которым пассажирам выплатили более 4,5 миллиона рублей. Самыми распространенными травмами стали ушибы мягких тканей, сотрясение мозга, переломы ребер, носа, лучевой кости, лодыжек.

При этом по пригородным маршрутам с начала года было 19 обращений, в 11 случаях погибли люди. Повреждения, полученные пассажирами, нередко оказывались более тяжелыми: переломы костей черепа, конечностей, сочетанные травмы.

"Более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров обусловлены тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, там чаще случаются столкновения автобусов и "маршруток" с грузовыми автомобилями, съезды в кювет и опрокидывания", - рассказал глава отдела выплат по обязательным видам страхования блока "Урегулирование убытков" ПАО СК "Росгосстрах" Андрей Кривенышев в беседе с РИА Новости.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Страхование Компании Финансы Росгосстрах

Главное сегодня

МИД: Посольства западных стран финансировали противоправную деятельность в России
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США
МВД обнародовало статистику по погибшим в ДТП с электросамокатами
Генсек НАТО оценил роль РФ и КНР в борьбе с терроризмом в Афганистане
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей
Как изменится жизнь россиян в сентябре. Главные законы
Зачем владельцы трехкомнатных квартир переделывают их в студии