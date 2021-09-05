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05.09.2021 23:16
Рубрика: В мире

Талибы удерживают в аэропорту несколько самолетов с иностранцами

Текст: Максим Макарычев

Главный республиканец в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл МакКол из Техаса заявил, что некоторые американцы, которые пытались выбраться из Афганистана с тех пор, как уехали американские военные, сидят в самолетах в аэропорту, готовые к вылету, но представители "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) не позволяют лайнерам покинуть взлетно-посадочную полосу.

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По словам МакКола, в аэропорту Мазари-Шарифа находятся шесть самолетов с американскими гражданами на борту и их афганскими переводчиками, и талибы якобы "держат их в заложниках". Маккол, выступая в программе Fox News Sunday, заявил, что талибы выдвинули ряд требований. Он не привел никаких подробностей, но сказал, что обеспокоен текущей ситуацией: "Они будут требовать все больше и больше, будь то наличные деньги или признание (Вашингтоном) легитимности правительства Афганистана". По его словам, самолеты находятся в аэропорту "последние пару дней".

Рабочий в аэропорту Мазари-Шарифа подтвердил Associated Press, что несколько самолетов, которые, по его мнению, были зафрахтованы США, припаркованы в аэропорту. По его словам, талибы не позволили им взлететь, заявив, что они хотят проверить документы у тех пассажиров, кто находится на борту, у многих из которых, по их мнению, якобы нет паспортов или виз.

Со своей стороны афганский чиновник, который говорил с изданием POLITICO на условиях анонимности из-за деликатности темы, сказал, что речь идет не о шести, а о четырех самолетах, и их предполагаемые пассажиры покинули аэропорт и остановились в отелях, пока талибы выяснят, смогут ли они покинуть страну. Он указал, что камнем преткновения является то, что у многих из них нет необходимых проездных документов.

Жители Мазари-Шарифа также заявили, что пассажиров больше нет в аэропорту. По их словам, по меньшей мере 10 семей были замечены в местной гостинице в ожидании решения о своей судьбе. Ни у кого из них не было паспортов или виз, но они сказали, что работали в компаниях, связанных с вооруженными силами США или Германии. Остальных видели в местных ресторанах.

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