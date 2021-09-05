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05.09.2021 18:06
Рубрика: В мире

Техас ограничил права женщин на аборты

Текст: Александр Гусаров
Верховный суд США вынес решение по одному из самых чувствительных для Америки вопросов - праву женщин на аборты. Выступающие против раннего прерывания беременности консервативные активисты празднуют победу: судьи большинством голосов отказались приостановить действие закона в штате Техас, запрещающего "поздние" аборты.

Этот вопрос традиционно является одним из самых острых для американской общественно-политической жизни на протяжении последних 50 лет - с момента принятия Верховным судом в 1973 году прецедентного решения, которое закрепило конституционное право американок на аборты по всей территории страны. Однако этому вердикту противоречит принятый в штате Техас и, по оценкам комментаторов, самый "репрессивный" в этом отношении закон, запрещающий проведение абортов после шести недель беременности.

Фото: iStock
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Согласно этому документу, любой человек или организация, которые помогают женщине прервать беременность позже этого срока, являются нарушителями. За подачу исков против таких "преступников" власти обещают всем законопослушным гражданам штата награду минимум в 10 тысяч долларов. Именно такие "драконовские" положения техасского закона и отказался приостановить Верховный суд США, спровоцировав новый виток политической борьбы вокруг данного вопроса.

Если исходить из логики техасских законотворцев, ответчиками по искам о нарушении закона о запрете "поздних" абортов могут стать не только больницы и их доктора, но даже водители такси, которые довезли женщину до медучреждения и тем самым приняли косвенное соучастие в прерывании беременности. На фоне текущей правовой неопределенности техасские госпитали уже начали отказываться от подобного рода медицинских операций, сообщили СМИ.

"Прочь запреты от наших тел!" - требуют активисты, уже несколько дней осаждающие заксобрание штата Техас, запретившее аборты. Фото: AP

Причем пример Техаса может стать заразительным. Так, штат Миссисипи в июле также обратился в Верховный суд США с требованием предоставить штатам самим определять свою политику в вопросе об абортах. По оценкам комментаторов, в случае успеха Техаса и Миссисипи в Верховном суде до половины американских штатов могут так или иначе ограничить права женщин на аборты.

Нарушителями закона о запрете абортов могут стать даже водители такси, которые довезли женщину до медучреждения
А как у нас?

В России уже много лет продолжается общественная дискуссия по поводу приемлемости абортов. В последние годы количество операций по прерыванию беременности серьезно уменьшилось: в 2010 году, по данным Росстата, в России было зарегистрировано 1186,1 тыс. абортов, а в 2019 году уже 621,7 тыс. (включая выкидыши). Россия вышла из числа стран - антилидеров по количеству абортов, и сейчас в сравнении с развитыми странами находится на средних позициях.

Тем не менее на государственном уровне и в обществе по-прежнему тема остается одной из самых острых. Хотя о полном запрете на право женщины свободно прерывать беременность речи не идет, тем не менее в течение последних лет было предпринято много шагов, в том числе и на законодательном уровне, чтобы число абортов сокращалось. Последовательную антиабортную позицию занимает РПЦ. "При активной поддержке руководства РПЦ была введена такая мера, как "неделя тишины", которая практикуется с 2011 года. Тогда же был принят Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", который, в частности, регламентировал порядок проведения абортов", - отмечают научные сотрудники Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Жанна Чернова и Лариса Шпаковская в опубликованной недавно статье "Антиабортная повестка в консервативном дискурсе современной России". Женщинам, которые приходят к врачу, чтобы сделать аборт, предлагается подождать от двух до семи дней. Врач с помощью УЗИ показывает плод, дает послушать его сердцебиение, с женщиной работает психолог. "Введение этой меры вызвало противоречивую реакцию со стороны общества. Феминистские организации выступали против использования такого воздействия на женщин, считая это способом принуждения к принятию решения о рождении ребенка. Тем не менее "неделя тишины" активно применяется в государственных медучреждениях", - отмечают эксперты.

В РПЦ много раз предлагали вывести этот вид оперативного вмешательства из системы ОМС, оставив возможность провести аборт исключительно на платной основе. "Проблема на самом деле тяжелая. Я мечтаю, чтобы было время, когда ни одна женщина не намеревалась и даже мысли не возникло, чтобы сделать аборт", - такую точку зрения высказывала детский омбудсмен Анна Кузнецова, подчеркивая, что необходимо создать службу доверия для женщин в кризисной ситуации, обеспечить их юридической и психологической помощью. "Важно, чтобы женщина не чувствовала, что она одна в кризисной ситуации. И чем больше таких возможностей найти помощь и поддержку, тем лучше", - считает Кузнецова. В Минздраве России и медицинском сообществе полный запрет абортов не поддерживают. В нашей стране был негативный опыт, когда в советское время такой запрет был на некоторое время введен, и в результате резко выросла материнская смертность из-за увеличения числа криминальных абортов.

Подготовила Ирина Невинная

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