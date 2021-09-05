Терапевт Драпкина назвала нетипичные признаки сердечных заболеваний

Если вдыхая холодный воздух, вы испытываете болевые ощущения в груди - нужно обязательно обследоваться у кардиолога. Об этом и других симптомах, указывающих на возможные проблемы с сердцем, "Российской газете" рассказала Оксана Драпкина - главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор.

"Многие люди ошибочно думают, что повышение артериального давления - это самый первый признак сердечных заболеваний. Это не совсем так. Наоборот, зачастую повышение давления говорит о запущенном процессе", - отметила Драпкина.

Она рекомендовала запомнить первые и нетипичные симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что вам обязательно нужна консультация врача-кардиолога:

- Острая реакция на холодный воздух. Любая боль в груди, возникающая при вдыхании холодного воздуха, является серьезной причиной задуматься о возможном заболевании сердца.

- Боль в животе, а также боль, отдающая в руку, ногу или в челюсть могут быть предвестниками сердечных заболеваний, в частности абдоминальной формы инфаркта, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой и болями в животе. Также следует обследовать сердце, если боль в конечностях не проходит после смены положения тела.

- Обращайте внимание на любые неприятные ощущения в области груди. Это может быть боль, тяжесть, жжение, сдавливание. Все эти симптомы могут быть первыми тревожными сигналами начинающихся заболеваний сердца.

- Одышка и страх смерти также являются частыми спутниками сердечных заболеваний. Особую настороженность должна вызывать одышка, возникающая в покое.

Кроме того, профессор Драпкина рассказала о факторах риска. Зная о них, человек сможет более внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не пропустить начинающий развиваться недуг.

"Если у ваших ближайших родственников в возрасте до 60 лет случались инфаркты, инсульты или внезапная остановка сердца, регулярно посещайте кардиолога в целях профилактики, - советует Драпкина. - Также нужно регулярно обследовать сердце, если вы курите и регулярно употребляете алкоголь. Но, конечно, лучше всего избавиться от этих пагубных привычек".