Ученые выяснили, что 7000 шагов в день снижают риск смерти

Американские ученые из Северо-Западного университета попытались выявить связь между преждевременной смертью и количеством шагов, которые ежедневно проходит человек. Исследователи выяснили, что 7000 шагов в день могут значительно снизить риск смерти.

Результаты этой работы опубликованы в JAMA Network Open. В частности, сообщается, что возраст участников исследования был от 38 до 50 лет. С 2005 по 2006 год они носили акселерометр, а среднее время наблюдения за ними составило 10,8 лет. Но полученные данные специалисты проанализировали в 2020 и 2021 годах.

Ученые разделили людей, находившихся под наблюдением, на три группы, в зависимости от их привычной активности. Участники исследования из первой группы проходили менее 7000 шагов в день, что оценивалось, как низкий показатель. Норма для второй группы была 7000-9999 шагов в день, и это считалось средним уровнем. Те же, кто попал в третью группу, делали по 10000 шагов и более в день.

"Участники, делающие не менее 7000 шагов в день, по сравнению с теми, кто делал менее 7000 шагов в день, имели риск смерти ниже. Не было никакой связи между интенсивностью шага и смертностью", - говорится в публикации.

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