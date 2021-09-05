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05.09.2021 15:07
Рубрика: В мире

В Гвинее предпринята попытка государственного переворота

Текст: Максим Макарычев
В столице Гвинеи Конакри предпринята попытка государственного переворота. С самого утра воскресенья в районе Секутурейи, президентского дворца, где находится глава государства Альфа Конде, была слышна сильная стрельба. Сам президент находится под защитой президентской охраны.

По информации издания Jeune Afrique, попытка государственного переворота предпринята некоторыми сотрудниками группы спецназа (GPS), элитного подразделения армии, которое хорошо обучено и оснащено. Во главе его находится полковник Мамади Думбуя. Бывший легионер французской армии, он был отозван в Гвинею, чтобы возглавить этот орган, созданный в 2018 году. В последние месяцы его желание наделить подразделение дополнительными полномочиями вызвало раздражение в президентском дворце. В мае в столице Гвинеи ходили слухи о его возможном аресте.

Фото: iStock
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Это не первый раз, когда Альфа Конде сталкивается с попыткой путча - в частности, в 2011 году его дом подвергся нападению. Однако на этот раз элитная подготовка путчистов делает ситуацию "серьезной", отметили местные источники.

Придя к власти в 2010 году, 83-летний Альфа Конде был переизбран в 2020 году на третий срок после спорной поправки к конституции. В ноябре 2020 года его главный соперник, Селлоу Далейн Диалло, подал несколько апелляций, а международное сообщество выразило сомнение в легитимности голосования.

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