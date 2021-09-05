В Гвинее предпринята попытка государственного переворота

По информации издания Jeune Afrique, попытка государственного переворота предпринята некоторыми сотрудниками группы спецназа (GPS), элитного подразделения армии, которое хорошо обучено и оснащено. Во главе его находится полковник Мамади Думбуя. Бывший легионер французской армии, он был отозван в Гвинею, чтобы возглавить этот орган, созданный в 2018 году. В последние месяцы его желание наделить подразделение дополнительными полномочиями вызвало раздражение в президентском дворце. В мае в столице Гвинеи ходили слухи о его возможном аресте.
Это не первый раз, когда Альфа Конде сталкивается с попыткой путча - в частности, в 2011 году его дом подвергся нападению. Однако на этот раз элитная подготовка путчистов делает ситуацию "серьезной", отметили местные источники.
Придя к власти в 2010 году, 83-летний Альфа Конде был переизбран в 2020 году на третий срок после спорной поправки к конституции. В ноябре 2020 года его главный соперник, Селлоу Далейн Диалло, подал несколько апелляций, а международное сообщество выразило сомнение в легитимности голосования.