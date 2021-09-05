Новости

Выходец из Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине 14:57
Песков: Развитие Дальнего Востока останется приоритетом для властей РФ 14:56
Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского 14:44
Египет закачал ядовитый газ в тоннель под границей с сектором Газа 14:38
Кардиолог рассказала, как спастись от болезней сердца 14:37
В Индии подросток скончался от вируса Нипах 14:26
Три человека погибли в результате перестрелки в Вашингтоне 14:22
Песков назвал нонсенсом заявление об угрозе ЕС из-за "Северного потока-2" 14:22
Попова: Может быть бесконечное множество штаммов коронавируса 14:21
Глава дипломатии ЕС назвал "неизбежным" сотрудничество с талибами 13:17
Аналитики выяснили, готовы ли россияне получать "зарплату в конверте" 13:00
Количество заболевших ковидом за всю пандемию в РФ превысило 7 млн человек 12:48
МИД: В Москве нет конкретики о возможной встрече G7 по Афганистану 12:31
Глава СПЦ провел интронизацию митрополита в Черногории несмотря на протесты 12:21
Эксперты выяснили, как россияне пользуются кредитами 12:13
В Твери завели дело о массовой драке фанатов "Зенита" и "Спартака" 12:03
Глава ПКР Рожков оценил выступление россиян на Паралимпиаде 11:53
Четыре человека травмированы в столкновениях в Черногории 11:28
Оперштаб: В Москве выявлено 1542 новых случая COVID-19 11:21
Сеул предложил подключить Россию к межкорейскому туризму 11:16
Иммунолог объяснил, когда коронавирус станет сезонным 11:14
В Москве экстренно госпитализирована актриса Анастасия Макеева 10:52
Синоптики рассказали, будет ли в Москве бабье лето 10:47
В Приморье ввели новый энерготранзит протяженностью 250 километров 10:44
Регионы получат допфинансирование на строительство интернатов для инвалидов 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 14:26
Рубрика: В мире

В Индии подросток скончался от вируса Нипах

Текст: Константин Волков

В Индии снова обнаружился вирус Нипах, который может вызвать острые респираторные инфекции и энцефалит. Смертность от него оценивается ВОЗ в 40-75 процентов.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил, почему нет лекарства от коронавируса

Минздрав индийского штата Керала заявил 5 сентября о зарегистрированном случае смерти 12-летнего подростка в районе Кожикоде. Двумя днями ранее у него выявили энцефалит и миокардит.

В 2018 году в Керале уже была вспышка Нипах, из-за которой скончались более 15 человек. Также в 2001 и 2007 годах вспышки были в штате Западная Бенгалия, тогда умерли более 50 человек.

Правительство Индии порекомендовало властям штата немедленно провести расследование на предмет еще незарегистрированных случаев Нипах, но ситуацию осложняет то, что инкубационный период вируса может составлять от 4 до 45 дней.

Вирус Нипах распространяется летучими собаками и летучими лисицами, при этом сами они, по всей видимости, им не болеют, но передают заболевание через слюну и мочу. Впервые Нипах выявлен в Малайзии в 1998-99 годах, тогда там скончались 105 из 265 заболевших. Также его периодически обнаруживают в Бангладеш.

В настоящее время лекарства от Нипах не существует.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

Главное сегодня

Песков назвал нонсенсом заявление об угрозе ЕС из-за "Северного потока-2"
МИД: В Москве нет конкретики о возможной встрече G7 по Афганистану
В Гвинее предпринята попытка государственного переворота
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире