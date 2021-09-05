В Индии подросток скончался от вируса Нипах

В Индии снова обнаружился вирус Нипах, который может вызвать острые респираторные инфекции и энцефалит. Смертность от него оценивается ВОЗ в 40-75 процентов.

Минздрав индийского штата Керала заявил 5 сентября о зарегистрированном случае смерти 12-летнего подростка в районе Кожикоде. Двумя днями ранее у него выявили энцефалит и миокардит.

В 2018 году в Керале уже была вспышка Нипах, из-за которой скончались более 15 человек. Также в 2001 и 2007 годах вспышки были в штате Западная Бенгалия, тогда умерли более 50 человек.

Правительство Индии порекомендовало властям штата немедленно провести расследование на предмет еще незарегистрированных случаев Нипах, но ситуацию осложняет то, что инкубационный период вируса может составлять от 4 до 45 дней.

Вирус Нипах распространяется летучими собаками и летучими лисицами, при этом сами они, по всей видимости, им не болеют, но передают заболевание через слюну и мочу. Впервые Нипах выявлен в Малайзии в 1998-99 годах, тогда там скончались 105 из 265 заболевших. Также его периодически обнаруживают в Бангладеш.

В настоящее время лекарства от Нипах не существует.