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05.09.2021 21:35
Рубрика: В мире

В Киевской области Украины взорвался сахарный завод

Текст: Александр Гусаров

Взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области привел к госпитализации как минимум пятерых человек. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в национальной полиции Украины.

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"Сегодня, 5 сентября, около 16 часов произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи … Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно", - сообщается на сайте полиции.

В настоящее время ведется расследование происшествия. Согласно предварительной версии, причиной аварии могла стать неисправность одного из котлов на заводе.

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