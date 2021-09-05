В комплект выживания военных летчиков добавят пистолет-пулемет

Командование Воздушно-космических сил РФ приняло решение включить пистолет-пулемет ППК-20 (9-мм пистолет-пулемет Калашникова) в носимый аварийный запас военных летчиков. Такой комплект летчики боевых самолетов обязательно берут с собой на вылеты. В случае катапультирования такой набор должен помочь им выжить.

Пистолет-пулемет будет размещен в аварийном комплекте с отстегнутым магазином, сложенным прикладом и без приспособления бесшумной и беспламенной стрельбы. Все эти компоненты летчики будут носить в нательной разгрузке нового типа. Кроме ППК-20 запас включает в себя аптечку, нож, продуктовый паек, средства радиосвязи и другие необходимые для выживания предметы.

Работы по укладке пистолетов-пулеметов в аварийные комплекты начнутся вскоре. Об этом РИА Новости сообщил источник в авиастроительной отрасли. Отмечается, что пистолеты-пулеметы получат в свое распоряжение летчики истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации.

Недавно в ходе форума "Армия-2021" министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с новым пистолетом-пулеметом. Главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев представил министру ППК-20, оснащаемый прибором малошумной стрельбы и новым складным прикладом. Оружие весом 3 кг "питается" магазинами на 30 патронов. Кроме ППК-20 в носимый аварийный запас летного состава ВКС вошел компактный пистолет Лебедева - для личной самообороны, а также жилет с комплектом оборонительных гранат.

После осмотра Сергей Шойгу дал поручение завершить госиспытания перспективного стрелкового оружия и защитного снаряжения для летчиков ВКС в ближайшее время.

Стоит отметить, что требования к компактности оружия, размещаемого в носимом аварийном запасе летчиков, очень строгие. Но конструкторам удалось выполнить их. Общая длина пистолета-пулемета со сложенным прикладом составляет всего 41 сантиметр. ППК-20 помимо вооружения летчиков может заинтересовать спецназ, спецслужбы и экипажи различных боевых машин.