В МХТ им. Чехова рассказали о планах на новый сезон

Юрий Бутусов поставит в МХТ им. Чехова "Адама и Еву" Михаила Булгакова. Уланбек Баялиев выпустит "Вальпургиеву ночь, или Шаги Командора" Венедикта Ерофеева. Егор Перегудов приступит к репетициям "Сирано де Бержерака" Эдмона Ростана. Михаил Рахлин инсценирует роман Виктора Пелевина "Омон Ра". Появится в Художественном театре и мюзикл для драматического театра - "Свет нового человека, или Второе пришествие Гагарина" по пьесе Вадима Воли на музыку Романа Игнатьева ставит режиссер и хореограф Олег Глушков. Барона Мюнхгаузена в ближайшей мхатовской премьере - 16 и 17 октября - в спектакле Виктора Крамера сыграет Константин Хабенский...

Мхатовские планы и ближайшие премьеры. Мечты и предварительные договоренности. Ожидания и непреодолимые обстоятельства. Прививки и допустимые проценты заполняемости. Художественные нюансы и все сценические оттенки прекрасного... Открывая 124-й сезон в МХТ им. Чехова, Сергей Женовач цитировал Станиславского: "Выпроваживайте за двери ваших гостей: зависть, сомнение, неуверенность, страх, и открывайте, распахивайте двери для радости. У вас много причин радоваться". А дав такую установку, созвучную новому времени, после сбора труппы художественный руководитель МХТ ответил на все неудобные вопросы и обозначил свои театральные позиции.

Пятьдесят на двадцать пять

- Жизнь продолжается. Народ в самолетах летает, в метро ездит. В ресторанах люди сидят. Надеюсь, что и в театр они придут. Сейчас разрешенная рассадка - пятьдесят процентов зрителей в зале. Трудно было совсем, когда допускалось лишь двадцать пять... Мне кажется, в театре, соблюдая все меры безопасности, будет правильно скорее наполнить зал. Чтобы зал дышал тем, что происходит на сцене.

Зачем сейчас людям идти в театр?.. Я против того, когда театр воспринимают как часть досуга, элемент развлечения. Это не мой путь. Театр - это работа для души. Когда история, рассказанная на сцене, соотносится с твоей собственной историей, когда ты переводишь ее на себя. Театр возвращает нас в детство, в стихию игры, в очищение чувств. Время сегодня эгоистическое: каждый живет собой. Так оно и есть. А тут можно переживать за другого человека. Да еще и эстетическое удовольствие получать. Тренируются качества сострадания, сопереживания. Когда тебе кто-то что-то в жизни скажет, ты, может, это и не воспримешь, а когда в театре персонаж произносит - совсем другая сила воздействия слова.

Не в личности дело

- Как только выпускается премьера, минимум один-два спектакля должны уходить из репертуара. Так происходит в каждом московском театре. И дело не в спектаклях, а в жизнедеятельности театра. Это внутренние чисто производственные вопросы, и это естественный путь развития и движения вперед. Каждый сезон, если делается шесть-семь премьер, чтобы они игрались хотя бы раз в месяц, спектаклей в репертуаре не может быть больше тридцати. Иначе приходится играть раз в три месяца, а это очень трудно.

Что-то уходит, что-то рождается. "Идеальный муж" и "Карамазовы" войдут в историю нашего театра, другие постановки Константина Богомолова остаются. Когда Константин Юрьевич пришел в Театр на Малой Бронной, в МХТ он оставил пять спектаклей. Здесь дело не в личности. И это не связано ни с какими эстетическими пристрастиями. Возраст спектаклей, состав исполнителей: если в спектакле играют семь приглашенных артистов, возникает уже много организационных нюансов.

Будут и другие спектакли уходить. Тем более что режиссеры, которые здесь работали, - у них свои театры, свои планы. Мне бы хотелось, чтобы сюда пришли и другие режиссеры, у которых, я надеюсь, тоже будут свои театры. Потому что режиссеры должны делать свои дома.

Однажды сто лет спустя

- Что касается моих режиссерских планов... В октябре в МХТ приедет американский драматург Ричард Нельсон. (Его называют американским Чеховым, и одна его пьеса - "Мишин юбилей" в соавторстве с Александром Гельманом, в постановке Олега Ефремова со Станиславом Любшиным в главной роли - уже шла в чеховском МХАТе. - Прим. ред.) Сейчас мы ведем переговоры. Он написал пьесу о гастролях Художественного театра в 1923 году в Америке - первых гастролях знаменитого русского театра за океаном. Я прочел ее, с моей точки зрения, пьеса замечательная. Там есть реальные персонажи - Константин, Иван - мы понимаем, что это Станиславский и Москвин, а есть выдуманные. Они сидят в поместье и разговаривают о Художественном театре, решают, возвращаться им или нет. Ведут серьезные беседы, которые могут быть интересны и нам, и американцам. Спектакль сочиняем и играем здесь, а премьера, если все будет хорошо, состоится в 2023 году в Нью-Йорке, где сто лет назад и проходили гастроли Станиславского, в том же театре. Это была идея художественного руководителя Бруклинской академии музыки Дэвида Биндера. Надеюсь, все получится.

P.S. Сны и бесы

В филиале МХТ - Студии театрального искусства Сергей Женовач в этом сезоне поставит "Мелкого беса" по пьесе и роману Федора Сологуба. "Это одно из самых трудных, отталкивающих и в то же время не отпускающих произведений Серебряного века, - считает Сергей Женовач. - Это опять сны, опять бессознательное, опять гоголевский и щедринский юмор, и страшная безнадега, и в то же время правда и здоровый пессимизм. Сложная и противоречивая история о том, как в нас живут страхи, комплексы, демоны и бесы, с которыми не удается справляться... Это будет поисковая и правильная, и неожиданная для нас работа".