В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США

Обозреватель журнала National Interest Мелинда Харинг обратила внимание на странные действия президента Украины Владимира Зеленского во время его недавнего визита в Соединенные Штаты.

В одной из библиотек Вашингтона политик презентовал план трансформации Украины, используя слова "форпост", "безопасность", "аграрный хаб" и другие.

Харинг назвала такой поступок Зеленского странным. "Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности", - написала американская журналистка в своей статье.

Весьма неуместным, по ее мнению, было и то, что произошло дальше. Зеленский заявил, для реализации плана необходимы 277 миллиардов долларов - мол без инвестиций никак не обойтись.

"Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие", - подчеркивает автор публикации.