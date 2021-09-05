В ПФР напомнили льготникам о праве на денежную выплату

Федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, могут получить их в денежном эквиваленте. Заявление для этого необходимо подать до 1 октября, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесской республике.

"Инвалидам, в первую очередь, страдающим тяжелыми и хроническими заболеваниями, рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом, прежде чем оформить отказ от социальной услуги по лекарственному обеспечению, так как в случае отказа льготники лишаются возможности пользоваться бесплатными лекарственными препаратами и, в случае необходимости, будут вынуждены приобретать лекарства в течение следующего года за свой счет", - отметили в ПФР.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля в месяц. В эту сумму входят:

- обеспечение необходимыми медикаментами - 933,25 рубля;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 144,37 рубля;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 134,04 рубля.

В ПФР отметили, что форма получения социальных услуг (деньгами или в виде льготы) изменится с 1 января следующего года. Если существующий порядок получения соцпакета устраивает, то заявление оформлять не нужно.