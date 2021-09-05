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5 сентября 2021 г.

Постановление администрации Волгоградской области от 1 сентября 2021 года № 484-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Волгоградской области на 2022 год"

Дата подписания 1 сентября 2021 г.
Опубликован 5 сентября 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", в целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при разработке и реализации областных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования областного бюджета, а также в других установленных федеральным законом целях Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Волгоградской области на 2022 год:

на душу населения - 10 412 рублей;

для трудоспособного населения - 11 349 рублей;

для пенсионеров - 9 246 рублей;

для детей - 10 674 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г. и действует до 31 декабря 2022 г. включительно.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин



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