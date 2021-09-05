Володин назвал главные законы, принятые в защиту животных

За последние пять лет Госдума уделяла особое внимание решению проблем, связанных с защитой животных. Председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале назвал это делом принципа.

Как рассказал спикер, в ходе работы над решением этих проблем депутаты столкнулись с серьезным сопротивлением, но смогли его преодолеть. "В конечном счете благодаря поддержке общества принципы гуманности в обращении с животными возобладали", - считает парламентарий.

Основное - в законодательстве теперь закреплено, что животное является не "вещью", а "живым существом", которое способно страдать. "Теперь от него нельзя просто избавиться - хозяин обязан передать его новому владельцу или в приют", - напомнил Володин.

Среди других мер - запрет пропаганды жестокого обращения с животными, а также табу на диких животных в квартирах и частных домах. Под запрет попали и контактные зоопарки в торговых центрах, а цирки и остальные зоопарки обязали получать лицензии. А у должников теперь не смогут отнять питомцев в счет уплаты задолженности. Кроме того, в законодательстве предусмотрено наказание для живодеров. Серьезное наказание (до пяти лет тюрьмы) стало грозить и за демонстрацию насилия над братьями нашими меньшими в интернете. Появились также правила работы приютов и обращения с бездомными животными.

Что касается бродячих животных, то на этой теме Володин остановился отдельно. Он считает, что убрать с улиц стаи бездомных собак помогут только реальные дела - строительство приютов и пропаганда ответственного отношения к животным.