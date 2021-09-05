Восемь человек погибли в результате ДТП с участием автобуса в Египте

Восемь человек погибли, еще 38 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Египте.

Авария произошла на трассе Каир - Суэц. Автобус направлялся из Шарм-эш- Шейха в столицу страны и примерно в 100 километрах от нее перевернулся. На место происшествия прибыли 30 машин скорой помощи.

У пострадавших - сотрясение мозга, порезы и переломы. Несколько человек находятся в критическом состоянии. Среди погибших - двое детей, информирует ТАСС.

Каждый год в Египте в автоавариях гибнут 12 тысяч человек. Количество ДТП в стране за последнее время снизилось на четверть.