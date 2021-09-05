Выходец из Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине. По предварительным данным, у подозреваемого наблюдается серьезное психическое расстройство.

Офис генерального прокурора Берлина написал в воскресенье утром в Twitter, что 29-летний мигрант был арестован после нападения на садовницу и прохожую в районе Вильмерсдорф в немецкой столице. Две жертвы получили "серьезные травмы" в результате нападения, которое произошло в субботу в парке около 13.30 по местному времени, сообщила берлинская полиция.

В заявлении полиции говорится, что подозреваемый подошел к 58-летней работнице парка и напал на нее, якобы потому что считал: женщина не должна выполнять работу садовника. Он нанес ей несколько ударов ножом, сообщает Berliner Zeitung. По словам полицейских, 66-летний мужчина наблюдал, как разворачивается нападение, и бросился на помощь женщине, также получив удар ножом. Обе жертвы получили ранения, не угрожающие жизни. Они остаются в больнице после оказания им медицинской помощи.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия сотрудниками полиции. Согласно текущему состоянию расследования, психическое заболевание обвиняемого, который с 2016 года проживает в Германии, могло сыграть решающую роль в совершении преступления. Прокуратура и Управление государственной уголовной полиции проводят обширное расследование деталей преступления и его предыстории, в том числе с точки зрения связи нападавшего с исламистами.

По данным агентства ООН по делам беженцев, европейские страны в настоящее время принимают более миллиона просителей убежища и сирийских беженцев. Около 70 процентов из них размещены в двух странах, Германии - 59 процентов и Швеции - 11 процентов.

Напомним, что правительство Ангелы Меркель неоднократно подвергалось острой критике с тех пор, как в 2015 году приняло десятки тысяч беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак, Афганистан. Этот массовый приток мигрантов вызвал массовую реакцию, спровоцировав рост крайне правых популистских групп, включая "Альтернативу для Германии". Критики говорят, что помимо большого числа мигрантов, они часто происходят из очень разных культур, придерживающихся архаичных взглядов на такие вопросы, как права женщин, вопросы прав и свобод граждан.