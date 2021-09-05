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05.09.2021 21:23
Рубрика: Общество

За сутки 73 военнослужащих в Вооруженных силах вылечили от COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 74 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 39 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 136,1 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 759 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более шестисот таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Восемь заболевших лечат гражданские медики. Еще свыше тысячи человек изолированы на дому.

Сообщается, что один инфицированный коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У девяти пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 45 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 208 человек.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи человек, 284 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 27,8 тысячи пациентов, из которых свыше 9,5 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 123 650 человек, сообщили в военном ведомстве.

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