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Звезда "Сватов" Федор Добронравов рассказал о перенесенном инсульте

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    05.09.2021, 16:34
Текст:   Олег Усков

59-летний советский, российский актер, звезда ситкома "Сваты" Федор Добронравов раскрыл шокирующую правду о своем недуге.

Фото: kino-teatr.ru
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Трагедия произошла с артистом прямо на сцене во время спектакля три года назад. И если бы не актриса Татьяна Васильева, которая оперативно "отреагировала на изменения в состоянии коллеги, - быть беде".

"Когда-то я думал, что я - донской рысак", - говорит Федор, поясняя в комментарии KP.RU, что это единственная лошадь, "которая умирает на скаку, остальные останавливаются. А донской рысак скачет и умирает на ногах". По словам Добронравова, он тоже решил, что "умрет на бегу", но случился инсульт. "И все. Речи нет, руки нет", - горько подытоживает свое состояние актер.

Согласно рассказу Федора, когда его в тот роковой день привезли в больницу, врач спросил, согласен ли артист на операцию. "А что, есть выбор?" - спросил Добронравов. На что доктор ответил, что выбор всегда есть: "Вот вам, например, осталось жить часа два".

Фото: AP Photo
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"И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще, - вспоминает артист. - Потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам". И теперь радуется каждому прожитому дню и не устает благодарить жену, с которой знаком с пятого класса, - вместе они уже сорок лет.

Федор Добронравов родился в 1961 году в Таганроге. Занимался спортом - баскетбол, бокс, волейбол, прыжки в воду. Известен по ролям в "Ералаше", фильмах и сериалах "Тайны дворцовых переворотов", "Братья Карамазовы", "Убойная сила", "День радио", "Изображая жертву".

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