Фото: в последнем сезоне "Сватов" сыграл сын Федора Добронравова

В многострадальном финальном сезоне популярнейшего ситкома "Сваты", съемки которого, после многих лет терний, недавно завершились в Грузии, сыграл и Виктор Добронравов, сын актера Федора Добронравова. Соответствующее фото Виктор разместил в своем Instagram.

"Знакомьтесь, Иван и Валюха Бутько в молодости. Валю сыграла прекрасная Даша Рыбак, и мы были счастливы стать частью большой Семьи под названием СВАТЫ", - подписал снимок актер, заверяя, что он, как и многие, ждет премьеры седьмого сезона, которая "рано или поздно произойдет".

В комментариях поклонники благодарят Виктора, что он держит их в курсе ситуации.

Виктору Добронравову 38 лет. Актер театра, кино и дубляжа, лидер группы "Ковер-Квартет", заслуженный артист России.

Снимается с конца 90-х, на счету - порядка сотни проектов. В том числе голос Доновитца в российской локализации "Бесславных ублюдков".