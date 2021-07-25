Украинский канал вернул "Сватам" русский язык после шквала критики

Нелепая, но, увы, вполне типичная для современной Украины ситуация вокруг перевода популярного ситкома "Сваты" на сей раз разрешилась на удивление адекватным образом.

Руководство телеканала "1+1" решило вернуть оригинальную - русскоязычную - озвучку сериала на своём сайте, таким образом, отказавшись от недавно появившейся украинской.

"Сваты" заговорили неридною мовою после вступления в силу совершенно дискриминационного закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Возврат к русскому языку на законных основаниях стал возможен благодаря заявлению представителей Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о том, что трансляция фильмов на русском языке местному законодательству не противоречит, а проверка каналов не предполагается полномочиями регулятора.

Истинной же причиной возвращения "Сватов" к оригинальному звуку руководством телеканала совершенно не скрывается: в дублированном виде сериал попросту стал стремительно терять аудиторию. Те, кто разозлился сильнее всех, не забыли на прощание написать в адрес "1+1" язвительные комментарии, причём среди недовольных было немало носителей украинского языка.

Тем временем языковая война продолжается на всех участках культурного фронта страны, и уже, естественно, нашлись особо свидомые ревнители единоличного статуса украинского как государственного, которые призвали Нацсовет немедленно покарать канал, передаёт "Украина.Ру". Канал, в свою очередь, обещает проводить украинизацию, только чуть медленнее, чтобы не распугивать зрителей.

Напомним, недавно было объявлено о завершении съёмок седьмого сезона "Сватов", который станет для сериала финальным. Снимался сезон в Грузии, а в одной из серий снялся Вахтанг Кикабидзе. Работа не раз прерывалась - то из-за пандемии, то из-за политики. Сериал стартовал в 2008 году, одним из его непосредственных создателей был нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Кстати, незадолго до языкового скандала со "Сватами" Нацсовет назначил проверку телеканалу "Интер" за то, что тот осмелился показать фильмы "Кавказскую пленницу", "Любовь и голубей", "Служебный роман" и другие советские фильмы, которые были признаны "угрожающими национальной безопасности Украины".