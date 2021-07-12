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Видео: Вахтанг Кикабидзе снялся в новом сезоне "Сватов"

Новости
    12.07.2021, 11:54
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Известный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе снялся в седьмом сезоне "Сватов".

Фото: kinopoisk.ru
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Видео со съёмок, где можно видеть звезду фильмов Георгия Данелии "Мимино" и "Не горюй!", появилось в Instagram-аккаунте, посвящённом популярному украинскому ситкому.

Участие Кикабидзе подтвердил продюсер проекта Сосо Абзианидзе.

"Вахтанг Кикабидзе действительно снимается в одной серии сериала, но не в главной роли, а в одном эпизоде", - приводит его слова РИА Новости. Вероятно, грузинский актёр появился в камео - в "неожиданной" роли приглашённого тамады.

О старте съёмок в Грузии седьмого сезона "Сватов", который будет последним, стало известно в минувший уикэнд.

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