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Сериал "Сваты" не закрывается и получит финальный сезон

Новости
    17.02.2021, 16:45
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российский актёр Александр Феклистов, играющий Александра Берковича, второго мужа Людмилы Артемьевой, в популярном ситкоме "Сваты", обрадовал поклонников сериала, опровергнув слова коллеги по проекту Олеси Железняк о закрытии проекта.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, на днях Железняк заявила, что "Сватов" закрывают из-за невозможности снять последний, седьмой сезон, которого зрители ждут много лет. Сначала съёмкам мешали запреты на въезд российских актёров на Украину (в частности - Фёдора Добронравова), потом наступила пандемия.

Но вот Феклистов спешит успокоить общественность: по его словам, съёмки возобновятся ближайшим летом.

"Буквально сегодня меня попросили о занятости на лето", - приводит его слова KP.RU.

Режиссёр Андрей Яковлев подтверждает, что сезон будет снят и станет заключительным: "Во-первых, мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет", - сказал Яковлев.

"Сваты" стартовали в 2008 году.

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