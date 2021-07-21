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"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык

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    21.07.2021, 13:46
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Популярный как на Украине, так и в России комедийный сериал "Сваты" был переведён на украинский язык и в таком виде теперь доступен на сайте украинского телеканала "1+1".

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
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Несмотря на то, что "Сваты" - проект украинский (у его истоков, кстати, стоял нынешний президент страны Владимир Зеленский), он русскоязычный, а главные роли в основном исполняют российские актёры. Но на Украине сейчас переводят на единственный государственный язык всё, и странно, что до "Сватов" не добрались раньше.

"Патриотическую" акцию канала, однако, зрители не оценили: подавляющее большинство комментариев на сайте канала резко отрицательные и саркастичные, причём часть из них, что особенно показательно, написана на украинском языке.

Далее комментарии приводятся в авторской редакции: "Ужас просто"; "У меня вся семья в шоке, зачем вы вот"; "Совсем уже? "Сваты" на мове? Чисто вечер испортили, хотелось посмотреть без напряга комедию! Этот бред слушать невозможно!"; "Я ожидала всего, но чтобы "Сватов" перевели на украинский, ну это уже через край, кто эту чушь будет смотреть? Ну уже совсем потерялись с украинским языком".

Фото: instagram.com/ anna_zavorotnyuk
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Украиноязычные комментаторы тоже не в восторге: "Мало того, что вообще нечего смотреть на украинских каналах, ещё и умудрились единственный сериал, ради которого раньше объединялась вся страна, чтобы этому сериалу быть на наших экранах - так испортить! Он на китайском или английском языке? Он утратил свою аутентичность! Стал пресным и неинтересным!"; "Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал, наверное, хотят, чтобы никто не смотрел телевидение, так хотелось смотреть любимый сериал, будем искать на просторах интернета на языке оригинала. Действительно обидно..."; "Это просто какой-то ужас, а не перевод, так испортить хороший сериал. Вы ещё "Бриллиантовую руку" на украинский переведите. Ужас!"

Ну и так далее.

Напомним, накануне было объявлено о завершении съёмок седьмого сезона "Сватов", который станет для сериала финальным. Работа проходила в Грузии, в одной из серий снялся Вахтанг Кикабидзе. Съёмки сталкивались с массой проблем - их прерывали то пандемия, то политические конфликты.

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