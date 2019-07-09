Что сериал "Слуга народа" может рассказать о президенте Украины Зеленском

С тех пор, как Пётр Порошенко сказал своё "остаточнэ прощавай" президентским полномочиям, прошло некоторое время, и все уже почти привыкли к тому, что очередной виток бесконечного шоу под названием "Украинская политика" поставил во главу второго по размерам государства Европы экс-звезду КВН, актёра низкопробных российских (и украинских тоже) комедий Владимира Зеленского. За это время даже самые наивные из наших соотечественников успели распрощаться с робкими надеждами на то, что при новом лидере отношения с бывшей советской республикой смогут сколь-нибудь заметно улучшиться и откатиться хотя бы до состояния 2013 года. В свою очередь, многие из избирателей Зеленского тоже избавились от некоторых своих заблуждений - ну да украинцам не привыкать.

Удивляться такому развитию событий может разве что человек, не имеющий никакого представления ни об украинском политикуме периода независимости, ни о личности новоизбранного гаранта конституции. Чтобы понять, что связывать какие-либо радужные иллюзии с фигурой Зеленского было попросту глупо, достаточно обратиться к номерам его студии "Квартал 95", привлёкшей в свои ряды, кстати, немало граждан РФ, обретших на Украине новую родину и принявших правила игры её насквозь антироссийской конъюнктуры.

У "Квартала", надо отдать ему должное, хватало действительно остроумных скетчей, жестко высмеивавших местную политическую элиту, о вхождении в которую Зеленский в то время вряд ли мечтал. При этом, мягко говоря, недружественное отношение к нашей стране сценаристы и артисты студии вполне отчётливо и неоднократно выказывали задолго до событий 2014-го, что ознаменовалось парой мерзеньких скандальчиков. Хотя довольно долго это совсем не мешало им продолжать зарабатывать у нас деньги.

Но всё же наиболее широкое представление о политических взглядах весёлого и находчивого президента дают некоторые эпизоды его кинокарьеры, отнюдь, конечно, не исчерпывающейся такими неподражаемыми произведениями, как "8 первых / новых / лучших свиданий", "Любовь в большом городе" (тоже в трёх частях), "Я, ты, он, она" или "Ржевский против Наполеона" (роль Владимира Александровича в этой картине - угадайте, какая - в наши дни представляется особенно ироничной).

Стартовавший в 2015 году телесериал "Слуга народа" - уникальный и беспрецедентный во всех отношениях проект. Такое никакому Рейгану, которого нередко любили приводить в пример в связи с выдвижением Зеленского его сторонники, и не снилось. Масштаб занимаемой должности, конечно, поскромнее, зато какова экстравагантность ситуации: президент страны уже успел сыграть эту роль в телевизионном фильме! Многое успев прожить и показать заранее: будь то комичный конфликт с парламентом (тут, впрочем, зная украинские политические традиции, сценарист-Нострадамус не требовался) или невиданного прежде размаха - даже на Украине - популизм.

Популизм, безусловно, ключевая черта "Зе" и его команды как политического субъекта. Перед профессиональным лицедеем меркнет даже деятельность некогда абсолютной чемпионки в этой дисциплине - Юлии Владимировны Тимошенко. Простой школьный учитель Василий Голобородько, альтер эго Зеленского на экране, становится всенародным любимцем после видео, выложенного учениками в Сеть. На нём взбешённый окружающим бардаком скромный преподаватель истории кроет матом людей, занимающих руководящие должности в стране. Проверенный, между прочим, метод завоевания симпатий жителей Украины - его ещё в 2009 году успешно опробовал Пэтя Бампэр, персонаж телешоу "Українці афігенні", одного из местных аналогов Little Britain (типа "Нашей Раши" то есть).

С резонансного, полного "нехарактерной" (как мы недавно узнали) для украинцев табуированной лексики ролика в "Слуге народа" начинается политическая карьера Голобородько и одновременно - его исполнителя. Отрывки из сериала про "своего в доску", "стопроцентно народного" и "патологически честного" президента до сих пор могут использоваться (и используются) как агитационные материалы в реальной жизни. Один расстрел лично главой государства всем надоевших депутатов прямо на заседании Верховной рады (сцена описывает сладкий сон протагониста, но какая разница) чего стоит. Эта картина ещё не один год, что бы там ни происходило на самом деле в дальнейшем, будет заставлять простых граждан мечтательно закатывать глаза и блаженно улыбаться. Древние, но безотказно работающие приёмы - от патетичного стояния на коленях во время приснопамятных "дебатов" (от смеха и кавычек тут удержаться трудно) с Порошенко до "демократичного" селфи с шаурмой и призыва к чиновникам повесить портреты детей вместо президентского - с успехом эксплуатируются верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Украины с самого начала и будут, понятное дело, эксплуатироваться и дальше.

Разумеется, Зеленский, эта яркая витрина, за которой в глубине кроется труд множества мастеров пиара и политтехнологий, - совсем не бессребреник и упёртый правдоруб Голобородько. Но вышеупомянутый труд пиарщиков и направлен на то, чтобы образ президента держался поближе к экранному герою, на протяжении трёх сезонов бесстрашно и самоотверженно боровшемуся "за народ, за обычных людей" с коррумпированными чинушами и олигархами-кровопийцами.

Неслучайно противостоянию последним в "Слуге народа" отведено немало времени. Выведены они хоть и несколько сумбурно, но пристрастно и прицельно. Одного из них, например, играет обладающий удивительным портретным сходством с прототипом Владимир Горянский, и зовут этого персонажа, чтоб уж самым непонятливым было доступно, Рустем Ашотович Маматов. Есть тут и некто Михаил Семёнович Ройзман - намёк чуть менее прозрачный, но тоже вполне считываемый. Что, помимо соблюдения формального нейтралитета, впоследствии позволило убить ещё одного зайца: косвенно, но показательно продекларировать независимость коллектива, собравшегося вокруг "Зе" - смотрите-де, никого не щадим. Однако едва ли это кого-то убеждает, потому что таки да, Зеленский - не Голобородько и общается с "кукловодами" совсем иначе. Хотя и старается максимально выжать из своего "лирического героя" все возможные выгоды.

Третий сезон "Слуги народа", вышедший в этом году, под самые выборы, стал локомотивом избирательной кампании кандидата Зеленского. В отличие от первых двух, содержавших по 24 эпизода каждый, этот весьма лаконичен - всего три серии. Зато - максимально политизированных: время хиханек с хаханьками кончилось. Настало время традиционных предвыборных посулов, в этом случае гиперболизированных до неприличия. Тут можно сочинять, насколько позволяет воображение (хотелось бы добавить - "и совесть", но о чём это мы): всё потом можно будет списать на "художественный домысел".

Поэтому влажные фантазии украинских национал-патриотов, то и дело выплёскивавшиеся и в предыдущих сезонах - "ах, послать бы этих снобов из МВФ, да чтоб куда подальше, да чтоб устами президента, да чтоб во всеуслышание! Чтобы все дрожали, чтобы уважали!" - тут обретают уже какие-то гротескные формы: и в G8 Украина вступила, и "территориальную целостность" восстановила, и все-то соседи смотрят на неё да завидуют чёрной завистью. Всего-то и надо было - честному человеку дать порулить и не мешать со своими "совковыми" и "постсовковыми" глупостями.

При этом спекулятивный характер подачи ряда проблем, раздиравших государство все годы "незалежности" и во многом ставших причиной его текущего плачевного состояния, характерен как для экранного "Слуги народа", так и для "слуги народа" с Банковой. Это подтверждает каждое тщательно отрепетированное выступление последнего. Оба постоянно перескакивают с русского на украинский и обратно (со спорадическим заходом в спасительный буферный суржик), тем провозглашая: нет на Украине никаких проблем с русским языком и никогда не было. И застарелого раскола в обществе тоже не было никогда. Это всё некие внешние силы (угадайте-ка, какие) козни строят. Да вы хотя бы на электоральную карту взгляните: и запад, и центр, и восток - все поддержали одного кандидата! Чем вам не доказательство?

Так-то оно так, поддержали (лишь самая упрямая Львовская область, как та Баба-Яга, была против, оставшись в гордом одиночестве - даже обычно солидарные Тернопольщина и Ивано-Франковщина отвернулись от "идеалов майдана", как их принято видеть в Галиции). Только вот единство это иллюзорно и стало возможным благодаря лично Петру Алексеевичу Порошенко, который умудрился достать всех так, что классическое разделение страны надвое в ходе голосования не состоялось. Больше в своё время "преуспел" в этом отношении только один человек - другой убеждённый евроинтегратор и фанат Степана Бандеры Виктор Ющенко, который в ходе своего потенциального переизбрания вообще не прошёл во второй тур.

Ныне истерично-агрессивная риторика сменилась увещевательной: одумайтесь, мол, шановные соотечественники, конфликт придумали оккупанты, чтобы не позволить нашей прекрасной стране идти вперёд. Показателен в этом свете один эпизод из "Слуги народа", где агитация ведётся посредством презентации народов, населяющих Украину. Кого там только не увидишь: и крымские татары (само собой), и грузины (куда без них), и евреи (кто бы сомневался), и гуцулы даже. Русских вот только нет. Нет такого этноса на Украине. Потому что все русские на Украине, как известно, - это просто русифицированные "кровавой империей" украинцы. Поэтому некоторые из них - увы и ах, включая самого президента - говорят по-русски. А самих русских нет. А раз русских нет, значит, и проблем с ними нет никаких. Очень удобно. Правда, кое-что напоминает. И, надо понимать, лишь по чистой, ничего не значащей случайности у главного подлеца и беспринципного политикана в "Слуге народа", эдакого Фрэнка Андервуда для бедных и беднеющих, - русская фамилия (а их тут раз-два и обчёлся - тоже по совершенной, естественно, случайности).

Таким вот образом русофобия из острой формы, как при Порошенко, переходит в хроническую, протекая тихо и порой - почти незаметно (это состояние украинского общества - с менее явными симптомами - уже наблюдалось при Кучме и Януковиче). Что, конечно, не значит, что краткосрочных обострений мы больше не увидим. Увидим, не сомневайтесь, и ещё какие. Когда тому, кому надо, понадобится, тогда и увидим. А тому, кому надо, понадобится обязательно.

Как собственно ситком "Слуга народа" представляет собой очень посредственный продукт (после выхода "Домашнего ареста" Семёна Слепакова их зачем-то стали сравнивать, и сравнения эти украинский сериал проигрывает без шансов). Кроме шуток в адрес администрации Януковича и российской власти, иногда на грани фола (что такое "за гранью", нам только что продемонстрировал одарённый журналист из другой страны с "молодой демократией"), здесь пытаются развеселить зрителя хохмами в духе "а давайте назначим министром иностранных дел клинического идиота (по имени Сергей Викторович! Как вам, а? А?), к тому же алкаша и бабника с твёрдой единицей (по украинской двенадцатибалльной системе) по географии. И шоб он гопака плясал на встрече с греческим дипломатом! А дипломат пусть сиртаки в ответ! И Сердючку ещё давайте позовём - шо ж это за комедия без Сердючки!". Политическая сатира? Ну, как говорят на Украине, такое…

Важно другое: хотя нынешний президент Зеленский был не сценаристом "Слуги народа" (в этом амплуа он больше по "Сватам"), а только продюсером и исполнителем главной роли, неординарное телешоу с его участием даёт обильную пищу для размышлений о том, что собой сегодня представляют украинская политическая повестка и её демиурги. Поэтому - и только поэтому - оно, безусловно, достойно внимания.