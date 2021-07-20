Видео: съемки финального сезона "Сватов" завершились в Грузии

Съемки многострадального финального, седьмого сезона популярнейшей многосерийной комедии "Сваты" завершились в Грузии.

Об этом в социальных сетях сообщил режиссер проекта Андрей Яковлев, опубликован соответствующее видео.

"Всё, ребята! Вот и настала эта минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемки семейной эпопеи окончены", - поздравил постановщик команду шоу.

В комментариях - шквал восхвалений предприятия со стороны поклонников, изнывающих от желания насладиться уже поскорее финалом истории.

Ранее стало известно, что в последнем сезоне снялся Вахтанг Кикабидзе.

Премьера "Сватов" состоялась в 2008-м. Съемкам финала долгое годы препятствовали разного рода тернии - от политических до пандемических.