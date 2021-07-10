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Фото: Съемки 7-го сезона "Сватов" начались в Грузии

Новости
    10.07.2021, 18:34
Текст:   Олег Усков

Съемки продолжения популярнейшей многосерийной комедии "Сваты", выходившей в 2008-2013 годах, начались в Грузии.

Именно там были замечены "Иван и Валентина Будько" - актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. А также Инна Королева (Маша Королева), ранее отметившаяся соответствующим постом у себя в сторис.

Фото "Будько" появилось также в Instagram.

"Родные наши, ловите фото со съемок "Сваты 7", - гласит подпись. Далее - тэги #сваты7будут #сериал #сваты #сваты7 #фильмы #москвасити #смех.

В комментариях - признания в любви к "самому лучшему сериалу, который объединяет все поколения".

Напомним, что шоу надолго "зависло" из-за политических сложностей, а когда съемки продолжения начались в Беларуси, вмешался коронавирус. Седьмой сезон станет последним.

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