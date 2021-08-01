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Федор Добронравов рассказал, когда выйдет финальный сезон "Сватов"

Новости
    01.08.2021, 18:03
Текст:   Козьма Лоханкин

Звезда ситкома "Сваты" Фёдор Добронравов рассказал о недавно завершившихся съёмках финального сезона, столкнувшихся с огромным количеством трудностей.

Фото: vk.com/ sluh_serp
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По признанию актёра, после шестого сезона "в связи с тем, что произошло в мире", было подозрение, что "на этом всё и закончится". Однако авторы проекта не смогли разочаровать огромное количество поклонников, заваливших их письмами и посмотревших сериал на YouTube 2,5 млрд раз.

В результате удалось отснять седьмой сезон, однако политика и пандемия, постоянно мешавшие съёмкам, всё же оказали негативное воздействие: в сезоне сначала планировалось 16 серий, но теперь их будет восемь или девять, передаёт "МК".

Съёмки проходили в РБ, а также в Грузии, где, по словам Добронравова, он не встречал "ничего, кроме любви". "Это два абсолютно разных пласта - то, что происходит в политике, и то, что в народной гуще", - добавил он, с симпатией отозвавшись о Вахтанге Кикабидзе, снявшемся в одном из эпизодов.

Фото: kino-teatr.ru
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Добронравов также назвал примерное время премьеры последнего сезона "Сватов": "Андрей (Яковлев, режиссёр сериала - прим. "Кинократии") пообещал, что в конце осени они, наверное, выйдут".

Напомним, недавно "Сваты" оказались в центре скандала на Украине: из-за перевода серий на украинский язык телеканал "1+1" потерял огромную часть аудитории и подвергся жёсткой критике со стороны зрителей. В результате руководству канала пришлось вернуть оригинальную русскую озвучку.

Также Добронравов прокомментировал слухи, связанные с его уходом из Театра Сатиры.

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