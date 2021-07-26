Новости

Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки 15:30
Вышел трейлер 13-го сезона "Доктора Кто" 15:20
Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро 14:58
"Позор, безобразие": Виктор Сухоруков рассказал, почему ушел из театра 14:45
У продолжения "Декстера" появились трейлер и официальная дата премьеры 14:39

Федор Добронравов ответил на слухи вокруг его ухода из Театра Сатиры

Новости
    26.07.2021, 15:09
Текст:   Олег Усков

Востребованный советский, российский актер, звезда многострадального ситкома "Сваты" Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о причинах своего ухода из Театра Сатиры. При этом стоит отметить: в театре этом артист служил семнадцать лет.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

Как передает "Собеседник", у ряда наблюдателей сложилось мнение, что Добронравов ушел, когда выяснилось, что он не пойдет на повышение до худрука. Но Фёдор данную гипотезу опровергает: "Я никогда этого не хотел, я - артист, ведомый человек, а худрук должен быть волевым, строгим".

Как шутит Добронравов, "если ко мне женщина-актриса придет и заплачет, я всё отдам: и своё, и чужое". Заключив: "Я привык исполнять то, что скажет режиссер".

При этом Федор подчеркнул, что с театром как таковым он не попрощался - играет в театре Чехова и в антерпризных спектаклях.

Фото: Предоставлено Viasat
"Майор Гром" стал обладателем зарубежной премии Golden Trailer Awards

Естественно, не остался без внимания беседы и финальный сезон ситкома "Сваты", над которым команда шоу работала в Грузии.

На вопрос, почему создатели все же решили закончить эту историю, Федор пояснил: седьмой сезон вообще не планировался - шестой должен был стать последним. И решение подарить поклонникам еще несколько серий пришло значительно позже. (Премьера их планируется на осень.)

"Прощаться с проектом тяжело, слезы давят и очень обидно, но что поделать, всему приходит конец", - подытожил Фёдор Викторович.

Напомним, Виктор Сухоруков прокомментировал свой уход из Театра имени Моссовета.

Новости

Умер скандальный американский комик-раввин Джеки Мейсон 14:22
В детском мультике Disney впервые появится "небинарный" персонаж 25.07.2021
Украинский канал вернул "Сватам" русский язык после шквала критики 25.07.2021
Российский актер заявил, что сыграл в новых "Викингах" 25.07.2021
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ razin_andrei_lm
Названа причина смерти продюсера "Миража" и "Ласкового мая" Мускатина 25.07.2021
МХАТ может отказаться от Ольги Бузовой 25.07.2021
Фото: Сергей Безруков стал отцом в пятый раз 25.07.2021
⧣ скандалы
Фото: REUTERS/Stephen Yang
Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще пяти женщин 24.07.2021
"Спектакля не будет": МХАТ отложил постановку с Ольгой Бузовой 22.07.2021
"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык 21.07.2021
⧣ театр
Фото: kino-teatr.ru
Умерла актриса из "Мухтара" Зинаида Пасютина 25.07.2021
Перенесшего COVID-19 Михаила Боярского выписали из больницы 23.07.2021
Умер советский и эстонский актер Александр Ээлмаа 23.07.2021