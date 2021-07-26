Федор Добронравов ответил на слухи вокруг его ухода из Театра Сатиры

Востребованный советский, российский актер, звезда многострадального ситкома "Сваты" Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о причинах своего ухода из Театра Сатиры. При этом стоит отметить: в театре этом артист служил семнадцать лет.

Как передает "Собеседник", у ряда наблюдателей сложилось мнение, что Добронравов ушел, когда выяснилось, что он не пойдет на повышение до худрука. Но Фёдор данную гипотезу опровергает: "Я никогда этого не хотел, я - артист, ведомый человек, а худрук должен быть волевым, строгим".

Как шутит Добронравов, "если ко мне женщина-актриса придет и заплачет, я всё отдам: и своё, и чужое". Заключив: "Я привык исполнять то, что скажет режиссер".

При этом Федор подчеркнул, что с театром как таковым он не попрощался - играет в театре Чехова и в антерпризных спектаклях.

Естественно, не остался без внимания беседы и финальный сезон ситкома "Сваты", над которым команда шоу работала в Грузии.

На вопрос, почему создатели все же решили закончить эту историю, Федор пояснил: седьмой сезон вообще не планировался - шестой должен был стать последним. И решение подарить поклонникам еще несколько серий пришло значительно позже. (Премьера их планируется на осень.)

"Прощаться с проектом тяжело, слезы давят и очень обидно, но что поделать, всему приходит конец", - подытожил Фёдор Викторович.

Напомним, Виктор Сухоруков прокомментировал свой уход из Театра имени Моссовета.