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"Позор, безобразие": Виктор Сухоруков рассказал, почему ушел из театра

Новости
    26.07.2021, 14:45
Текст:   Олег Усков

Народный артист РФ Виктор Сухоруков объяснил, почему ушел из Театра имени Моссовета, в котором служил более десяти лет. Причем пояснил словами довольно жесткими.

Фото: kinopoisk.ru
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Как актер признался в обстоятельном интервью изданию "7 дней", уволился он из-за "безобразия, позора и отсутствия театрального духа" в постановке Юрия Ерёмина "Странник", где у Сухорукова была главная роль.

"Когда-то режиссер Юрий Ерёмин пригласил меня играть царя. Он же меня и "угробил" спектаклем "Странник", который мы выпустили в этом году", - говорит Виктор.

И хотя он "честно дошёл до конца - сыграл премьеру", с поклонов уже убежал, так как "просто не смог выйти к зрителям, настолько мне было стыдно". "Я с таким безобразием, позором и отсутствием театрального духа не могу мириться", - заявил Виктор.

При этом сама пьеса артисту понравилась, но, как полагает Сухоруков, "режиссер её переписал и сделал инсценировку по мотивам, и мотивы были неудачные".

Мало того: "меня он не слышал, обижал", - жалуется Виктор, уточняя: "У некоторых создалась иллюзия, что я там (в Театре им. Моссовета - прим. "Кинократии") был очень востребован, много играл. Но так выглядело только со стороны".

Тем временем Фёдор Добронравов прокомментировал слухи по поводу его ухода из Театра Сатиры.

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