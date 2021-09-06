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06.09.2021 23:19
Рубрика: В мире

7,5 миллиона американцев лишились своих федеральных пособий по безработице

Текст: Максим Макарычев
В понедельник не менее 7,5 миллиона американцев лишились всех своих федеральных пособий по безработице, которые действовали на время пандемии. Это сокращение стало одним из самых серьезных случаев прекращения выплаты федеральных льгот за последние 20 лет.
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Среди программ, которые заканчиваются, "Помощь при пандемической безработице" (PUA), которая расширила право на получение пособий, в частности, для рабочих и самозанятых работников. Другой вид выплат - это компенсация по безработице в случае чрезвычайных ситуаций (PEUC), которая предоставляет пособия после того, как работники не работали в течение нескольких недель, сообщает Business Insider. Наконец, есть Федеральное пособие по безработице при пандемии (FPUC), которое предоставляет сотрудникам дополнительно 300 долларов в неделю. По состоянию на неделю, закончившуюся 14 августа, на рассмотрении федеральных и местных органов власти находилось 5 413 238 прошений о продлении заявок на PUA и 3 800 000 на PEUC.

Фото: AFP/Frederic J. BROWN
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Как отмечают эксперты, эти льготы "исчезнут на опасном отрезке" четвертой волны пандемии в Америке. Число случаев инфицирования и госпитализаций, связанных с дельта-вариантом, растет, что может способствовать нехватке сотрудников на рабочих местах и усилить опасения среди экспертов по поводу неудач Белого дома в восстановлении экономики.

Администрация Байдена стремилась к лету подавить пандемию и продвинуться вперед в обновлении американской инфраструктуры с предусмотренным на эти нужды многомиллиардным бюджетом. Но появление, а главное, стремительное распространение в США дельта-варианта отложило эти планы. По оценкам наблюдателей, количество госпитализаций среди людей в возрасте 50 лет и младше в августе достигло рекордного уровня. Многие безработные, которые в прошлом году полагались на пособия как на жизненно необходимый инструмент, обеспокоены своими перспективами на фоне новой волны коронавируса.

Не каждый работник в США потерял все свои льготы в понедельник. Около 10 миллионов, по оценкам, будут продолжать получать выплаты, но даже они столкнутся с резкими сокращениями финансов, когда закончится дополнительная еженедельная "пандемическая" надбавка в размере 300 долларов.

Законодатели в конгрессе, по прогнозам, вряд ли в ближайшее время возобновят программы выплаты льготных пособий. Республиканцы категорически против увеличения выплат, утверждая, что это удерживает людей от поиска работы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со своей стороны заявила, что Байден не собирается подталкивать законодателей к продлению срока выплат, сославшись на восстановление экономики как приоритетную цель администрации.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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