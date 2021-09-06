7,5 миллиона американцев лишились своих федеральных пособий по безработице

Среди программ, которые заканчиваются, "Помощь при пандемической безработице" (PUA), которая расширила право на получение пособий, в частности, для рабочих и самозанятых работников. Другой вид выплат - это компенсация по безработице в случае чрезвычайных ситуаций (PEUC), которая предоставляет пособия после того, как работники не работали в течение нескольких недель, сообщает Business Insider. Наконец, есть Федеральное пособие по безработице при пандемии (FPUC), которое предоставляет сотрудникам дополнительно 300 долларов в неделю. По состоянию на неделю, закончившуюся 14 августа, на рассмотрении федеральных и местных органов власти находилось 5 413 238 прошений о продлении заявок на PUA и 3 800 000 на PEUC.
Как отмечают эксперты, эти льготы "исчезнут на опасном отрезке" четвертой волны пандемии в Америке. Число случаев инфицирования и госпитализаций, связанных с дельта-вариантом, растет, что может способствовать нехватке сотрудников на рабочих местах и усилить опасения среди экспертов по поводу неудач Белого дома в восстановлении экономики.
Администрация Байдена стремилась к лету подавить пандемию и продвинуться вперед в обновлении американской инфраструктуры с предусмотренным на эти нужды многомиллиардным бюджетом. Но появление, а главное, стремительное распространение в США дельта-варианта отложило эти планы. По оценкам наблюдателей, количество госпитализаций среди людей в возрасте 50 лет и младше в августе достигло рекордного уровня. Многие безработные, которые в прошлом году полагались на пособия как на жизненно необходимый инструмент, обеспокоены своими перспективами на фоне новой волны коронавируса.
Не каждый работник в США потерял все свои льготы в понедельник. Около 10 миллионов, по оценкам, будут продолжать получать выплаты, но даже они столкнутся с резкими сокращениями финансов, когда закончится дополнительная еженедельная "пандемическая" надбавка в размере 300 долларов.
Законодатели в конгрессе, по прогнозам, вряд ли в ближайшее время возобновят программы выплаты льготных пособий. Республиканцы категорически против увеличения выплат, утверждая, что это удерживает людей от поиска работы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки со своей стороны заявила, что Байден не собирается подталкивать законодателей к продлению срока выплат, сославшись на восстановление экономики как приоритетную цель администрации.