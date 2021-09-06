Постановление правительства Алтайского края от 2 сентября 2021 года № 323 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", законом Алтайского края от 23.06.2021 № 56-ЗС "О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае и о признании утратившими силу отдельных законов Алтайского края" Правительство Алтайского края постановляет:

1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по краю в расчете на душу населения - 11092 рубля, для трудоспособного населения - 12090 рублей, для пенсионеров - 9956 рублей, для детей - 11035 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П.Томенко







