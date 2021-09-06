Апексимова, Ильин, Сафронов и Цой получили государственные награды

Сегодня в Москве чествовали выдающихся деятелей культуры и искусства. В Атриуме Большого театра министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды.

"Один из самых приятных моментов в деятельности министерства - вручение наград нашим выдающимся культурным деятелям, вклад которых трудно оценить… Последние полтора года показали, с какой удивительной стойкостью представители отрасли могут переживать существующие трудности", - открыла церемонию Ольга Любимова.

Министр пожелала всем собравшимся творческой реализации, потому что для людей культуры это самое главное, и, конечно же, здоровья.

Художественный руководитель Российского государственного академического молодежного театра Алексей Бородин был удостоен Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Ордена Александра Невского удостоены артист-вокалист Герард Васильев и композитор Владимир Комаров.

Высокие награды также получили артист-дрессировщик Российской государственной цирковой компании Нина Корнилова, ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова Валерий Ворона, артист Георгий Назаренко и академик Российской академии художеств Константин Худяков.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждена профессор кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Мильда Агазарян.

Заведующий кафедрой академии Владимир Тропп получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II. Этой же награды удостоены директор Детской музыкальной школы имени Т.А. Докшицера Владимир Карташев и артист Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Василий Первак

Народными артистами России стали руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев, артисты Нина Дворжецкая, Андрей Ильин, Ольга Тумайкина, Галина Тюнина, Наталия Чернова и артистка-вокалистка Анита Цой.

Фото: Министерство культуры

Никас Сафронов удостоился почетного звания "Народный художник Российской Федерации".

Директору Московского тетра на Таганке, Ирина Апексимова, дирижеру основного оркестра Большого театра Павлу Клиничеву, а также артистам и музыкантам Сергею Векслеру, Андрею Зубову, Андрею Лысенко, Игорю Миркурбанову, Ольге Судзиловской, Сергею Тихонову и Семену Чудину присвоено звание "Заслуженный артист Российской Федерации".

Почетной грамотой президента Российской Федерации отмечена главный хранитель музейных предметов Государственного музея А.С. Пушкина Елена Усова.

Среди тех, кто получил благодарность президента России - артисты Сергей Барышев, Алексей Веселкин, Янина Соколовская и Ирина Коренева, а также исполнительный директор благотворительного фонда помощи артистам цирка "Цирк и милосердие" Ирина Зайцева, директор Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова и художник-постановщик Московского театра "Школа современной пьесы" Мария Трегубова.