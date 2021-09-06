Большинство школ охраняют сторожа и вахтеры

Более половины всех тревожных вызовов в течение учебного года приходится на школы - сигнал SOS оттуда поступает в службы безопасности чаще всего. Такие данные получили специалисты компании Delta Системы, проанализировав тревожные сигналы из школ, детских садов, колледжей и университетов за последние три года. Так, в 2019 году из школ пришло 55 процентов от общего числа тревог, в 2020-м - 51 процент. Реже всего о проблемах в службы безопасности сообщают из вузов - в прошлом году таких вызовов было всего 11 процентов.

Лидеры по количеству тревог в этом году - Москва, Краснодар и Челябинск. Меньше всего вызовов - из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани. Кто чаще всего становится виновником проблемных ситуаций, из-за которых приходится вызывать различные службы безопасности? Прежде всего ребята, которых, может, и трудными не назовешь, но которые отличились неподобающим поведением. Например, в одной из школ Екатеринбурга в вечернее время старшеклассники пробрались в школу с целью "потусоваться": вскрыли одно из окон первого этажа. Услышав подозрительный шум, школьный охранник, конечно, нажал тревожную кнопку.

На втором месте - школьники-спортсмены. Слишком сильный удар - и вот уже мяч летит не в ворота или сетку, а в окно спортзала. В окне - дыра, срабатывает датчик разбития стекла (такие есть во многих школах), и в соответствующую службу поступает вызов.

На третьем месте - родственники-скандалисты. А именно: одна из самых распространенных причин конфликта - нежелание персонала отдавать ребенка членам семьи, не внесенным в список. Вот случай, который произошел в одном из московских детских садов. За одним из ребят пришел его дядя. Воспитательница совершенно правильно не стала отдавать мальчика, так как видела "дядю" в первый раз, а родители не предупредили, что забирать ребенка будет родственник.

Мужчина начал кричать на воспитателя на глазах испуганных детей. Охранник, не долго думая, вызвал экипаж группы быстрого реагирования. Сотрудники ГБР со своей стороны предложили все же проверить документы родственника и позвонить маме ребенка. Оказалось, что мама попала в больницу и попросила родственника забрать ребенка, но не предупредила об этом администрацию детсада.

Не самый частый случай, но, пожалуй, один из самых неприятных - пьяные

или граждане без определенного места жительства, которые проникают на территорию образовательного учреждения, чтобы заночевать в тепле или что-то украсть. Однако бывают и совсем комичные ситуации. Например, в одной из сочинских школ во время урока физкультуры, который проходил на улице, прохожий турист в нетрезвом виде решил присоединиться к учащимся и поиграть со школьниками в футбол. Прорвавшись через ограждение, мужчина стал агрессивно отнимать мяч. Пришлось вызывать группу быстрого реагирования.

Казалось бы, все непрятности приходят в учебные заведения извне? Увы, нет. Есть в списке нарушителей порядка и сами сотрудники учебных заведений, особенно работники школьных столовых. Чаще всего их ловят на мелких кражах. Вот один случай. В мониторинговый центр Саратова поздно вечером поступил тревожный сигнал из одного из колледжей. Сотрудники ГБР обнаружили местного повара, который, как оказалось, долгое время "копил" продукты, чтобы потом разом унести все домой. В один из вечеров мужчина решил наконец забрать накопленное, но не учел, что вход для персонала оснащен охранными датчиками.

Только 20 процентов школ взяты под охрану частными охранными организациями или Росгвардией. Остальные охраняют сторожа или вахтеры

Впрочем, случаются и достаточно "романтичные" ситуации. Например, в одной из краснодарских школ мужчина лет тридцати подшофе влетел в школу во время занятий. Заявил, что хочет увидеть свою любимую учительницу: раньше он учился в этой школе. Местный охранник вызвал ГБР, поскольку мужчина был настойчив и агрессивен. Прибывший экипаж уговорил мужчину зайти в другой день, на этом конфликт был исчерпан.

Справка "РГ"

За обеспечение безопасности образовательного учреждения персональную ответственность несет его руководитель. Имеенно директор школы вправе нанять охрану. А за соблюдение мер безопасности во время занятий отвечают учителя. В России около 40 тысяч школ. И только 20 процентов из них взяты под охрану частными охранными организациями (ЧОО) или Росгвардией. Остальные охраняют сторожа или вахтеры.

Средняя стоимость одного поста ЧОО - 134 тысячи рублей в месяц, Росгвардии - 300 тысяч рублей. И если в крупных городах-миллионниках эти деньги уже заложены в муниципальные бюджеты, то, например, в сельской школе проще нанять сторожа.