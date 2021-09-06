Большинству учителей по-прежнему мешает бумажная нагрузка

Больше половины учителей низкий уровень зарплаты, высокая учебная нагрузка и объемы внеклассной работы не волнуют так, как кипы бумаг, которые приходится заполнять, подписывать и переписывать.

По данным исследования Высшей школы экономики, почти две трети педагогов на вопрос, что им не нравится в своей работе в школе, ответили: "Бюрократическая нагрузка, много отчетов, документации".

Особенно яркие негативные эмоции вызывает дублирование документов: сначала заполняешь их в электронном виде, но в итоге все равно требуют бумажку. Почти 70 процентов учителей считают, что за последние два года бумажная нагрузка выросла, а треть из них - что выросла значительно.

Надо признать: проблема не остается без внимания власти. Все образовательные министры последних лет заявляли о своих намерениях ее решить, выпускали нормативные документы, регулирующие обязательную отчетность. Снижение бумажной нагрузки на учителей - одна из приоритетных задач и нынешнего минпросвещения. В конце прошлого года министерство и Рособрнадзор направили во все регионы рекомендуемый перечень документов, который ограничивает "бюрократический портфель" учителя. А недавно внесены изменения и в Федеральный закон "Об образовании в РФ", которые позволяют методистам и учителям при разработке основных программ пользоваться примерными учебными планами и рабочими программами учебных предметов, а не составлять новые методички.

Обязательная документация для школы должна ограничиваться теперь четырьмя ключевыми вещами: основной образовательной программой для каждого из уровней образования, журналом учета успеваемости, журналом группы продленного дня и материалами личных дел учеников.

Однако, похоже, пока положительного эффекта от этих мер учителя не видят. Почему?

- Школы вынуждены отвечать на запросы, а также инициативы ведомств разного уровня. Да еще проводить мероприятия, после которых учителям приходится готовить массу отчетов, - поясняет директор Центра общего и дополнительного образования им. Пинского НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий. - И эта нагрузка не связана с запросами образовательных ведомств.

Из центра нельзя полностью решить проблемы, порождаемые отношениями на местном уровне. "Участие в каком-нибудь региональном "месячнике" или "вахте" никак не регулируется минпросвещения", - говорит эксперт.

Комментарий

Александр Сайбединов, директор Губернаторского Светленского лицея, г. Томск:

- Мне только за неделю уже "спустилось" четыре огромных отчета. Был один комичный случай: запросили отчет о мерах против курения в школе. Написал, что у нас и так нет курящих детей. На это пришел новый запрос с единственным вопросом: "Почему"? Ответил лаконично: "Не хотят".