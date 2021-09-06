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06.09.2021 00:21
Рубрика: В мире

Боррель заявил о потребности в создании системы обороны ЕС

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Очередная попытка Евросоюза проявить самостоятельность в оборонных вопросах вновь спровоцировала спор с НАТО. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел заявил, что "стала очевидна" потребность членов союза в собственных вооруженных силах.

Боррель пояснил, что происходящее в Афганистане подтолкнуло к разработке концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС", в рамках которой и обсуждается возможность создания европейских сил быстрого реагирования численностью около 5 тысяч человек. Речь - о компактных операционных подразделениях, "готовых к действию" и состоящих из военных из разных стран ЕС. Финальный вариант этой концепции будет представлен через 1-2 месяца. Эту идею, цель которой, очевидно, снизить зависимость Евросоюза от США в оборонных вопросах, поддержал глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Связь очередного приступа самостоятельности Европы с Афганистаном понятна. Кризис в этой стране спровоцирован военно-политическими решениями США, но расплачиваться за их последствия во многом придется их натовским союзникам, прежде всего в плане решения проблемы беженцев. Но попытки ЕС обрести независимость от США в вопросах обороны закономерно встречают сопротивление в Североатлантическом альянсе, который и без конкуренции много лет затрудняется сформулировать смысл своего существования в меняющихся геополитических реалиях. Хотя пока речь всего о 5 тысячах солдат, сам прецедент в НАТО уже считают опасным. Генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью The Sunday Telegraph заявил, что "любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу". В Евросоюзе разговоры о собственной армии периодически оживляются уже давно. Но на практике даже те немногие решения, которые принимались на этом направлении, реализованы не были, включая, например, боевые группы ЕС, существующие более 10 лет, но никогда не применявшиеся.

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