ЦБ в пятницу может снова повысить ключевую ставку

Банк России на заседании совета директоров в пятницу может снова повысить ключевую ставку, ожидают аналитики. Главным аргументом решения может стать по-прежнему высокий уровень годовой инфляции и "выдыхание" факторов, которым было под силу ее притормозить. Повышение ставки может стать пятым подряд и довести ее уровень до 7% годовых.

ЦБ весной начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%. Сейчас она составляет 6,5%, на прошлом заседании в июле ЦБ повысил ее сразу на один процентный пункт.

Новых сигналов по поводу возможного решения по ставке на заседании 10 сентября Банк России давать в этот раз не стал. ЦБ в пресс-релизе по итогам июльского заседания указал на то, что будет "оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". Накануне недели тишины зампред Банка России Алексей Заботкин фактически повторил этот прогноз.

Тем временем в июле, по данным Росстата, годовая инфляция (то есть к июлю прошлого года) составляла 6,5%. По оценке аналитиков, в августе она ускорилась до 6,8% - пятилетнего максимума. Также быстрее обычного дорожают непродовольственные товары (без учета бензина) и исчерпан традиционный дезинфляционный фактор - приход на рынки овощей и фруктов нового урожая.

Сохраняется давление на инфляцию и со стороны спроса, отмечает главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров. Потребительские расходы во второй половине августа резко возросли, на что указывают данные Банка России по финансовым потокам и оценки Сбербанка. Спрос поддерживают высокие темпы кредитования и социальные выплаты, говорит эксперт. Чтобы ограничить проинфляционные риски, ЦБ может повысить в пятницу ключевую ставку сразу до уровня 7%.

Банк России закончит цикл повышения ключевой ставки, когда она достигнет 7%, считают эксперты

Тот же прогноз по росту ставки дают экономисты "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко. По их мнению, если такое повышение состоится, то станет последним в череде повышений ставки этого года: об этом регулятор может заявить в том числе и в итоговом релизе.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, ЦБ в пятницу пойдет на повышение ставки только на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых. "От более резкого повышения ключевой ставки могут удержать признаки некоторого замедления российской экономики. Данные Росстата за июль зафиксировали замедление восстановительного роста в промышленности. Индексы деловой активности за август от IHS Markit указали на снижение активности как в промышленности, так и в секторе услуг", - пояснил Васильев. Еще одно повышение ставки, до 7%, пройдет в октябре, и на этом уровне ужесточение денежно-кредитной политики в этом году закончится, соглашается он.

Вслед за ключевой ставкой на сопоставимую величину будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам, напоминает Васильев.