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06.09.2021 11:59
Рубрика: Власть

ЦИК подготовит рекомендации по борьбе с двойниками на выборах

Текст: Галина Мисливская
Глава ЦИК Элла Памфилова жестко осудила тех, кто применяет технологию по выставлению двойников и сообщила, что по окончании избирательной кампании комиссия подготовит рекомендации для законодателей, как бороться с этим явлением.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

"Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями", - сказала Памфилова в интервью радиостанции "Коммерсантъ-FM".

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Она посетовала, что закон пока "очень либерален к таким проявлениям". "И я полагаю, что по окончании кампании мы со своей стороны, несмотря на то, что у нас нет права законодательной инициативы, предложение для новых законодателей подготовим, чтобы подобных позорных случаев просто не было", - заявила глава ЦИК.

Памфилова надеется, что граждане на выборах в сентябре не дадут себя запутать. "И мы свою лепту в то, чтобы избиратели разобрались, тоже внесем. Формально участвовать в голосовании они (кандидаты-"двойники") могут", - добавила Элла Памфилова.

Отметим, что в ходе нынешней избирательной кампании зафиксировано несколько случаев выдвижения однофамильцев в одном и том же округе. Так, например, в Санкт-Петербурге конкуренцию действующему депутату заксобрания от "Яблока" Борису Вишневскому составляют еще два Бориса Вишневских, оба самовыдвиженцы. А в одном из округов Москвы за голоса избирателей на выборах в Госдуму борются два кандидата по фамилии Волков, один от КПРФ, второй - от "Коммунистов России".

По словам Эллы Памфиловой, в комиссию поступают жалобы о выдвижении двойников на выборах в Госдуму. Она считает, что технология направлена на обман избирателей и в конечном итоге может привести к тяжелым последствиям.

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